Из спорткара McLaren 570S сделали детскую коляску
16 августа 2017, 16:33
Известная американская фирма The Step2 Company, в сферу деятельности входит производство товаров для детей разных возрастных категорий, и специалисты британской компании McLaren Automotive создали коляску для младенцев, дизайн которой повторяет спорткара McLaren 570S и McLaren 570S Spider.
Как сообщают наши иностранные коллеги, приобрести коляску-спорткар McLaren 570S можно в сентябре текущего года. Заинтересованные клиенты должны заплатить за уникальный аксессуар не менее 80 долларов.
Согласно официальному пресс-релизу, детская коляска в форме британского высокопроизводительного автомобиля оснащена специальным отделением для хранения мелких вещей и подстаканником. При этом цвет коляски полностью повторяет оригинальный оттенок Ventura Orange реального авто.
Помимо всего прочего, в «комплектацию» детской коляски входит так называемый набор «Whisper Wheels», который предназначен «для более плавной езды».
Via livecars
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