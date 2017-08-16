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Ученых и преподавателей попросили о помощи в решении проблем ЖКХ

16 августа 2017, 16:35

Была достигнута договоренность о том, что технологии, представленные на ЭКСПО-2017, смогут быть интегрированы в ЖКХ.

Ученых, работников вузов и НИИ призвали объединить усилия, чтобы решить проблемы в сфере ЖКХ и строительства.

Призыв к всеобщему объединению прозвучал в ходе круглого стола, где была принята соответствующая Декларация. Объединить призвали также материально-техническую базу, лаборатории и так далее.

Круглый стол на тему «Научно-практические изыскания и системы повышения квалификации и подготовки специалистов для ЖКХ» прошел при поддержке Министерства по инвестициям и развитию, Министерства образования и науки, Комитета по делам строительства и ЖКХ и Комитета по науке. В нем приняли участие руководители 25 вузов, ученые 10 НИИ, изобретатели и рационализаторы, представители бизнес-сообщества и коммунальных фирм.



Обсуждались такие вопросы, как создание индустриально-научного консорциума с вузами и другими сторонами, формирование системного решения вопросов профессионального обучения в ЖКХ и строительстве, формирование перечня перспективных направлений для совместных исследований и создание отраслевой научно-технической базы.



Участники круглого стола подчеркнули своевременность и необходимость консорциума, который позволит определить основные направления в сфере ЖКХ, ускорить внедрение и коммерциализацию научных результатов в практику.

Была достигнута договоренность о том, что технологии, представленные на ЭКСПО-2017, смогут быть интегрированы в ЖКХ.



Планируется, что эта мера повысит уровень комфорта граждан страны, энергосбережения и энергоэффективности Казахстана.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между «Институтом жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и АО «КазЦентрЖКХ». Стороны будут сотрудничать в области научно-технической деятельности по проблемам ЖКХ и строительства.




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