18 человек, изобретательности которых можно позавидовать

Некоторые из них можно опробовать для удобства жизни.

Гении живут рядом с нами и ежедневно придумывают и воплощают невообразимые вещи. Некоторые из них можно опробовать для удобства жизни. AdMe.ru нашел 18 крутых примеров народной смекалки.





1. Самый необходимый предмет на пляже — вантуз













2. И в общественном транспорте он крайне необходим









3. Самый удобный способ съесть арбуз









4. Маска для сна? Не-е, не слышали









5. Когда не хочется мыть чашку









6. Лень развивает воображение и стимулирует прогресс









7. Этот человек — гений









8. Мастер готовки 80-го уровня









9. «У нас нет штопора», — говорили они









10. Хочу увидеть это в деле









11. Самый находчивый в мире студент









12. Если это выглядит глупо, но работает, значит, это не так уж и глупо









13. На следующий концерт тоже возьму палку для селфи









14. Зачем ремонтировать стену, если можно просто повесить рамочку









15. Если есть проблема, то обязательно найдется и решение









16. Инновационная система охлаждения









17. Плохая погода барбекю не помеха









18. Если жизнь дала тебе балкон, используй его по полной











