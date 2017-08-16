18 человек, изобретательности которых можно позавидовать
16 августа 2017, 16:36
Некоторые из них можно опробовать для удобства жизни.
Гении живут рядом с нами и ежедневно придумывают и воплощают невообразимые вещи. Некоторые из них можно опробовать для удобства жизни. AdMe.ru нашел 18 крутых примеров народной смекалки.
1. Самый необходимый предмет на пляже — вантуз
2. И в общественном транспорте он крайне необходим
3. Самый удобный способ съесть арбуз
4. Маска для сна? Не-е, не слышали
5. Когда не хочется мыть чашку
6. Лень развивает воображение и стимулирует прогресс
7. Этот человек — гений
8. Мастер готовки 80-го уровня
9. «У нас нет штопора», — говорили они
10. Хочу увидеть это в деле
11. Самый находчивый в мире студент
12. Если это выглядит глупо, но работает, значит, это не так уж и глупо
13. На следующий концерт тоже возьму палку для селфи
14. Зачем ремонтировать стену, если можно просто повесить рамочку
15. Если есть проблема, то обязательно найдется и решение
16. Инновационная система охлаждения
17. Плохая погода барбекю не помеха
18. Если жизнь дала тебе балкон, используй его по полной
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