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18 человек, изобретательности которых можно позавидовать

16 августа 2017, 16:36

Некоторые из них можно опробовать для удобства жизни.

Гении живут рядом с нами и ежедневно придумывают и воплощают невообразимые вещи. Некоторые из них можно опробовать для удобства жизни. AdMe.ru нашел 18 крутых примеров народной смекалки.

1. Самый необходимый предмет на пляже — вантуз



2. И в общественном транспорте он крайне необходим


3. Самый удобный способ съесть арбуз


4. Маска для сна? Не-е, не слышали


5. Когда не хочется мыть чашку


6. Лень развивает воображение и стимулирует прогресс


7. Этот человек — гений


8. Мастер готовки 80-го уровня


9. «У нас нет штопора», — говорили они


10. Хочу увидеть это в деле


11. Самый находчивый в мире студент


12. Если это выглядит глупо, но работает, значит, это не так уж и глупо


13. На следующий концерт тоже возьму палку для селфи


14. Зачем ремонтировать стену, если можно просто повесить рамочку


15. Если есть проблема, то обязательно найдется и решение


16. Инновационная система охлаждения


17. Плохая погода барбекю не помеха


18. Если жизнь дала тебе балкон, используй его по полной




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