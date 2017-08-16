Подробности скандала на борту "Эйр Астаны" рассказали пассажиры

Авиакомпания «Эйр Астана» после внутреннего расследования по факту публикации пассажиром Огузом Доганом видео, на котором бортпроводник авиакомпании передает ему акт предупреждения о нарушении правил поведения на борту, опубликовало официальное опровержение по данному инциденту , сообщает , сообщает BNews.kz

Напомним , 14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности - закрепить откидной столик перед посадкой самолета. В итоге Огуз Доган был оштрафован, конкретная сумма не называется. Сам Доган написал в Facebook, что после приземления в Алматы он был доставлен в полицию.





Как утверждают в акиакомпании, данное требование было озвучено по громкой связи всем пассажирам на трех языках. Затем бортпроводники начали готовиться к посадке.





«К пассажиру обратились несколько бортпроводников с просьбой убрать столик. Просьбу озвучили разные бортпроводники на трех языках. К пассажиру подходили персонально несколько раз и просили на государственном языке убрать столик. Когда старший бортпроводник попытался самостоятельно закрыть столик, Огуз Доган снова его открыл, чтобы поставить банку пива. Бортпроводник-супервайзер Екатерина, снятая на видео, подошла к нему для передачи акта предупреждения. В этот момент пассажир Огуз Доган начал производить съемку ролика, который был опубликован в Интернете. В момент съемки самолет уже шел на посадку, все бортпроводники должны были пристегнуть ремни и занять свои места. Своими действиями он отвлекал экипаж от выполнения стандартных процедур перед посадкой воздушного судна, создавая угрозу жизни всех пассажиров: граждан РК и иностранных гостей», - заявили в авиакомпании «Эйр Астана».





Отмечается также, что по прибытии в аэропорт Алматы пассажир, действительно, был передан сотрудникам линейного отдела полиции (ЛОВД), которые, опросив свидетелей и членов экипажа, составили акт и выписали штраф за нарушение правил поведения на борту.





Пассажиры, летевшие рядом с Огузом Доганом (его посадочное место 42J), комментируют событие следующим образом.





«Командир корабля объявил о посадке на трех языках. Мы впоследствии услышали, что он требовал, чтобы к нему обращались на казахском языке. Причем уже русская девушка подходила, и он от нее требовал знания казахского языка. Потом подошла девушка-казашка и на казахском языке все ему объяснила. Русская девушка принесла ему правила, но до этого девушка еще раз извинилась и обратилась к нему на казахском языке. У меня жена психолог, доктор психологических наук, сказала, что он намеренно шел на этот конфликт, эта ситуация не возникла на каком-то ровном месте, что его кто-то из проводников обидел. То есть человек, садясь в самолет, шел на этот конфликт. Это было очевидно. Потому что поведение его было неадекватным, я считаю, что оно было агрессивным однозначно, поэтому мы оставили свои контакты», - отметил пассажир рейса KC 954 (место 44Н) Роман Т.





Другой пассажир рейса KC 954 также подтверждает неадекватное поведение Огуза Догана.





«Я летела этим авиарейсом, и если честно, то я вообще-то сама собиралась на выходе взять у бортпроводников телефон, чтобы самой позвонить, потому что пассажир был стопроцентно неправ. Это однозначно. Она сделала ему не замечание, она просто подошла к нему и попросила, чтобы он закрыл столик, на русском языке, при этом она протянула руку, чтобы закрыть сама, он схватил ее за руку, вот я - мусульманка, и если бы он меня схватил за руку, я бы очень удивилась, что она вежливо очень отошла, а он начал просить, чтобы она, именно она, подошла и сказала ему на казахском языке, чтобы он собрал столик. Дело в том, что несколько бортпроводников подошли и на казахском языке попросили поднять столик, он этого не сделал, он просил, чтобы именно эта девушка подошла и именно она попросила его поднять столик», - утверждает пассажир рейса KC 954 (место 41H) Лайла И.



