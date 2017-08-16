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Медведь откусил руку пьяному мужчине со сгущенкой

16 августа 2017, 16:45

На помощь ему пришел работник кафе.

В Иркутской области пьяный посетитель придорожного кафе перелез через забор, чтобы покормить медведей. 42-летний мужчина просунул в клетку руку, которую схватил один из трех хищников. Об этом говорится в описании к видео, опубликованному на YouTube-канале региональной полиции.

Как уточняет «ИркСиб», местный житель хотел угостить животных сгущенным молоком.

На помощь ему пришел работник кафе. «Бармен взял лопату и выбил пострадавшего из лап медведя, а после вызвал скорую помощь», — рассказали IrkutskMedia в пресс-службе областного главка МВД.

Мужчина попал на операционный стол с травматической ампутацией правой руки.

Инцидент произошел 15 августа в Шелеховском районе. Проводится доследственная проверка.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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