Медведь откусил руку пьяному мужчине со сгущенкой

В Иркутской области пьяный посетитель придорожного кафе перелез через забор, чтобы покормить медведей. 42-летний мужчина просунул в клетку руку, которую схватил один из трех хищников. Об этом говорится в описании к видео, опубликованному на YouTube-канале региональной полиции.





Как уточняет «ИркСиб», местный житель хотел угостить животных сгущенным молоком.





На помощь ему пришел работник кафе. «Бармен взял лопату и выбил пострадавшего из лап медведя, а после вызвал скорую помощь», — рассказали IrkutskMedia в пресс-службе областного главка МВД.





Мужчина попал на операционный стол с травматической ампутацией правой руки.





Инцидент произошел 15 августа в Шелеховском районе. Проводится доследственная проверка.











