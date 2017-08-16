Телеведущая Алуа Кетегенова и актриса Виктория Павленко появятся на сцене нового сезона шоу «Добрый вечер, Казахстан!»

В новом сезоне популярного музыкального шоу «Добрый вечер, Казахстан!» появятся новые имена. Так, стало известно, что у известного шоумэна Олега Гостева на проекте теперь две очаровательные напарницы: актриса Виктория Павленко и ведущая новостей Первого канала Евразия Алуа Кетегенова.









Виктория Павленко продолжительное время работала в театре имени Лермонтова и не имела опыта работы на телевидении. Сама она признается, что предложение стать ведущей самого популярного музыкального проекта страны стало для нее приятной неожиданностью. И профессия телеведущего открылась с новой стороны.





- Я всегда говорила, что ведущая – это не моя профессия, я в этом не разбираюсь, я актриса, - говорит Виктория. – Когда я приехала в первый съемочный день, честно признаться, меня трясло. А тут еще меня в две руки одевают, переодевают, платье мерят. Еще двое делают мне прическу, третий делает макияж… Тут мне быстро дают текст, я этот текст смотрю и думаю: «Боже мой, что происходит?». И тут через 5 минут я уже на площадке, уже кругом камеры и мои соведущие…









Особенной важной Виктория считает знакомство и работу с ее новыми коллегами, настоящими профессионалами – Олегом Гостевым и Нурланом Абдуллиным.





- Нурлан Абдуллин – это человек, которого я в детстве видела по телевизору, - сказала Виктория. – Я маленькая сидела и смотрела на него. А тут этот человек стоит рядом со мной, и он – мой соведущий! От этого, конечно, меня тоже так немного начало потряхивать! А потом еще Олег Гостев и все остальные ребята! Я в первый день на съемочной площадке не могла поверить, мне казалось, это просто сон. Могу сказать, что было немного тяжело. До сих пор у меня не было такого опыта, и для меня это стало серьезной школой. И конечно, большое спасибо моим соведущим, ведь они стали для меня буквально как семья. Коллеги мне во всем помогали, они меня поддерживали, чтобы ни случалось, говорили: «Вика, все нормально, соберись, все хорошо, у нас все получится»! Потому что трудных моментов на площадке было очень много. После первого дня съемок я прихожу в отель, ложусь спать. И единственное, что вижу во сне – это «Добрый вечер, Казахстан!». Все, больше ничего мне не снилось в ту ночь!









Не менее яркие впечатления на съемках шоу «Добрый вечер, Казахстан» получила и телеведущая Алуа Кетегенова.





- «Добрый вечер, Казахстан» - это невероятный проект! – искренне восхищается Алуа. - Считаю, что мне очень повезло вести такое грандиозное мероприятие. Очень сильная команда профессионалов. Всё на самом высоком уровне – четко и отработано. Это настоящий подарок Первого канала Евразия своим телезрителям! Аналогов, пожалуй, нет. Во всяком случае, на отечественном телевидении. Для самой себя я даже отметила, как на глазах растет мой профессионализм!









Новых ведущих шоу «Добрый вечер, Казахстан!» телезрители Первого канала Евразия увидят в субботу, 19 августа в 19:45.



