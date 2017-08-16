Откуда на борту упавшего Як-12М оказался пассажир, объяснили в «Казавиа»

Я думаю, что потерпевший уговорил командира воздушного судна, показать работы на полях. Не могу сказать точно, почему командир согласился взять на борт пассажира- Сергей Сухоруков.

Директор ТОО «Независимая авиакомпания «Казавиа» Сергей Сухоруков объяснил, почему пилот разбившегося в Алматинской области самолета Як-12М взял на борт пассажира, сообщает МИА « сообщает МИА « Казинформ ».





Соответствующий вопрос сегодня на заседании по вопросам авиационной безопасности задала исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора Тоты Амирова.





«Вы можете объяснить, почему на борту самолета оказался пассажир?» - спросила она.





«Вообще, при выполнении полетов стараемся не брать пассажиров на борт. Имеется дополнительное место, но обычно не берем пассажиров. До этого случая точно. Я думаю, что потерпевший уговорил командира воздушного судна, показать работы на полях. Не могу сказать точно, почему командир согласился взять на борт пассажира. Он был предупрежден, что нельзя брать пассажира. У нас проводятся разъяснительная работа два раза в год. Я думаю, проведем дополнительный инструктаж», - сообщил Сергей Сухоруков.





Тоты Амирова предупредила, что если не будут усилены меры безопасности, комитет отберет лицензию у авиакомпании.





«Уговорил - это не причина. Получается, что с дисциплиной в авиакомпании плохо. Если вы не будете принимать действия к нарушителям, то мы в таком случае мы будем принимать их сами, и жесточайшим образом. Мы будем отнимать лицензии или у авиакомпании, или у конкретного пилота. Это надо прекращать», - заявила она.





Напомним, самолет Як-12 разбился утром 27 июля. В авиакатастрофе погибли пилот - 54-летний Халит Акбердинов и 39-летний глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов. Командир воздушного судна 1963 года рождения был уроженцем Караганды и имел стаж летной работы 33 года. Помощь семье погибшего командира оказывает ТОО «НАК «Казавиа», которому принадлежал разбившийся Як-12М. Причина случившегося будет известна после окончания расследования. До выяснения причин крушения самолета эксплуатация судов типа Як-12 приостановлена по всей территории республики.



