Гражданский иск к виновникам кокпектинской трагедии оставили без рассмотрения
16 августа 2017, 17:21
Власти были намерены взыскать с виновников кокпектинской трагедии 375 миллионов тенге.
Судья Казыбекбийского районного суда № 2 оставил без рассмотрения гражданский иск отдела строительства Бухар-жырауского района к бизнесмену Владимиру Крючкову, передает "Новый вестник".
Именно эта сумма ушла на восстановление поселка Кокпекты после прорыва одноименной дамбы в 2014 году. В основном деньги ушли на разработку проектно-сметной документации и строительство 49 домов для местных жителей, чье жилье разрушила вода.
-Суд №2 района имени Казыбек би города Караганды изучил гражданское дело по исковому заявлению ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» к Владимиру Крючкову о возмещении ущерба и решил оставить его без рассмотрения», — огласила постановление судья Аминат Парижева в среду.
Мотивированного ответа, почему иск был оставлен без рассмотрения, суд не дал. Стоит отметить, что судебные заседания несколько раз переносились из-за неявки представителей отдела строительства.
В ночь на 31 марта 2017 года в результате размыва тела плотины Кокпектинского водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов (из 810 имеющихся) поселка Кокпекты. По сообщению акимата Карагандинской области в результате проведенных работ спасены 125 человек, пять человек погибли. Все пятеро погибших захлебнулись водой, сообщил глава МЧС Казахстана Владимир Божко.
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