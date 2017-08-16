В многоквартирном аварийном доме Уральска упала крыша

Всего в доме четыре квартиры, однако живут только три семьи.









- В 2013 году у нас был пожар. Когда его тушили, залили все четыре квартиры. После этого мы в своей квартире на втором этаже сделали небольшой ремонт, но жить там уже нельзя. Отопления у нас теперь совсем нет. Раньше печками отапливались, но после пожара боимся их разжигать. Газ в наш дом проводить нельзя, так как он считается официально аварийным, - пояснила жительница этого дома Елена Подело.





- Скоро зима, а отопления нету. У нас двое детей, которые учатся в 39 школе, так как жить в нашей квартире и ходить в ближайшую школу мы не можем.

Также Елена Подело рассказала, что они живут в этом доме уже 11 лет, и все это время они пытаются сделать госакт на землю, но тщетно.





- Двое соседей построили себе дома прямо на заднем дворе, где раньше у нас были сараи. Документов на дома у них нет. Один из них вообще сдается квартирантам. Мы не можем получить госакт на землю, потому что сосед, который живет за нашим забором, не подписывает нам нужные бумаги, - рассказала женщина.





Двухэтажный дом был построен еще в 1835 году, и только год назад его признали аварийным. Жильцов поставили на очередь на жилье, однако сколько его придется ждать - неизвестно.



