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В многоквартирном аварийном доме Уральска упала крыша

16 августа 2017, 17:27

Отчаявшиеся жильцы дома по улице Пугачева, 28 уже четвертый год вынуждены скитаться по съемным квартирам и родственникам, так как их дом после пожара непригоден для проживания.

Жестяное покрытие и балки лежат прямо на потолке, который в любой момент может обвалиться, сообщает корреспондент портала "Мой город".

Всего в доме четыре квартиры, однако живут только три семьи.



- В 2013 году у нас был пожар. Когда его тушили, залили все четыре квартиры. После этого мы в своей квартире на втором этаже сделали небольшой ремонт, но жить там уже нельзя. Отопления у нас теперь совсем нет. Раньше печками отапливались, но после пожара боимся их разжигать. Газ в наш дом проводить нельзя, так как он считается официально аварийным, - пояснила жительница этого дома Елена Подело.

- Скоро зима, а отопления нету. У нас двое детей, которые учатся в 39 школе, так как жить в нашей квартире и ходить в ближайшую школу мы не можем.
Также Елена Подело рассказала, что они живут в этом доме уже 11 лет, и все это время они пытаются сделать госакт на землю, но тщетно.

- Двое соседей построили себе дома прямо на заднем дворе, где раньше у нас были сараи. Документов на дома у них нет. Один из них вообще сдается квартирантам. Мы не можем получить госакт на землю, потому что сосед, который живет за нашим забором, не подписывает нам нужные бумаги, - рассказала женщина.

Двухэтажный дом был построен еще в 1835 году, и только год назад его признали аварийным. Жильцов поставили на очередь на жилье, однако сколько его придется ждать - неизвестно.

- Мы стоим в очереди под номером 188. Нам придется ждать несколько лет. А жить мы все это время где будем? - возмущается Елена Подело. - Воды дома нет, газ отказываются проводить, везде сырость и потолок вот-вот упадет. Жесть, которой была перекрыта крыша и все балки, давно упали на потолок. Предлагали соседям сделать хоть какой-то ремонт крыши, но с первого этажа говорят, мол, крыша на вас падает, вы и делайте, нас все устраивает. Чтобы постоянно снимать квартиру, нужны деньги и немалые. Несмотря на то, что мы с мужем работаем, заработанных средств не хватит.



Жильцы много раз обращались к городским властям со своей проблемой, но в акимате и ЖКХ им ответили, что необходимо ждать своей очереди, и тогда они смогут переехать в новые квартиры.

Данную ситуацию пообещали прокомментировать в акимате г. Уральск.

Юлия Мутылова
Фото Медета Медресова


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