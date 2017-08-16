СМИ: Рядом с лондонским аэропортом Саутенд прогремел взрыв
16 августа 2017, 17:28
Шесть пожарных машин направлены к аэропорту Саутенд в связи с возгоранием в самолетном ангаре.
Мощный взрыв прогремел в среду неподалеку от аэропорта английского приморского города Саутенд-он-Си, расположенного к востоку от Лондона. Об этом сообщило издание Daily Mail, передает ТАСС.
Издание сообщает, что пожарные уже ведут борьбу с огнем, но не указывает, имел ли объект, где произошел взрыв, какое-либо отношение к самому аэропорту.
Противопожарная служба графства Эссекс в свою очередь сообщает, что шесть пожарных машин направлены к аэропорту Саутенд в связи с возгоранием в самолетном ангаре.
Фото: Twitter.
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