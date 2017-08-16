В отношении ТОО «Казахмыс» и «Казцинк» проводится антимонопольное расследование

На очередном заседании Согласительной комиссии под председательством Председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК Майтиева А.Б. на основании обращений ТОО «Корпорация «Казахмыс» и ТОО «Казцинк» рассмотрен проект заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении ТОО «Корпорация «Казахмыс» и ТОО «Казцинк», сообщается на сайте комитета.





В заседании Согласительной комиссии приняли участие сотрудники антимонопольного органа, представители уполномоченного органа (Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан), Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», товариществ, а также независимые эксперты- директор юридической службы ТОО «Азия Су Компаниясы» Абдиев Э. Н. (от ТОО «Корпорация Казахмыс») и Президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» Айтжанов А.Т. (от ТОО «Казцинк»).





Согласно проекта заключения в действиях товариществ усматриваются признаки картеля на рынке поставки серной кислоты для ТОО «Торгово-транспортная компания», приведших к установлению цен на серную кислоту, искажению итогов конкурсов, разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи и составу продавцов.





Вместе с тем, большинством голосов членов Согласительной комиссии было рекомендовано доработать проект заключения с учетом озвученных в рамках данного заседания замечаний и предложений товариществ и экспертов, а также с учетом материалов, которые будут дополнительно представлены товариществами.



