Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сельчанин убил женщину и выбросил тело в поле в СКО

16 августа 2017, 17:40

Проводится досудебное расследование.

В Северо-Казахстанской области 27-летний сельчанин убил 50-летнюю женщину и выбросил тело в поле, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

По данным пресс-службы, в селе Воскресеновка Мамлютского района оперативники в течение суток установили подозреваемого в убийстве 50-летней женщины.

"Исчезновение сельчанки заметил местный участковый инспектор полиции. Он и стал бить тревогу, начав розыск без вести пропавшей, которая состояла на учете как злоупотребляющая алкоголем. Спустя несколько дней ее труп был обнаружен в поле недалеко от села", — проинформировали в ДВД.

Для раскрытия этого преступления был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивших выйти на след подозреваемого. Были опрошены местные жители, проверены все автомашины, въезжавшие и выезжающие из села. Восстановить картину произошедшего помогли и камеры видеонаблюдения.

"Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, 27-летний сельчанин на своей машине вместе с женщиной выехали из села. По результатам проведенных следственных действий и экспертиз полицейские установили его причастность к исчезновению женщины, в ходе осмотра которой были обнаружены телесные повреждения. В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства преступления", — рассказал начальник Мамлютского РОВД майор полиции Серик Альжанов.

По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

Фото: express-k.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...