Сельчанин убил женщину и выбросил тело в поле в СКО
16 августа 2017, 17:40
Проводится досудебное расследование.
В Северо-Казахстанской области 27-летний сельчанин убил 50-летнюю женщину и выбросил тело в поле, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел.
По данным пресс-службы, в селе Воскресеновка Мамлютского района оперативники в течение суток установили подозреваемого в убийстве 50-летней женщины.
"Исчезновение сельчанки заметил местный участковый инспектор полиции. Он и стал бить тревогу, начав розыск без вести пропавшей, которая состояла на учете как злоупотребляющая алкоголем. Спустя несколько дней ее труп был обнаружен в поле недалеко от села", — проинформировали в ДВД.
Для раскрытия этого преступления был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивших выйти на след подозреваемого. Были опрошены местные жители, проверены все автомашины, въезжавшие и выезжающие из села. Восстановить картину произошедшего помогли и камеры видеонаблюдения.
"Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, 27-летний сельчанин на своей машине вместе с женщиной выехали из села. По результатам проведенных следственных действий и экспертиз полицейские установили его причастность к исчезновению женщины, в ходе осмотра которой были обнаружены телесные повреждения. В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства преступления", — рассказал начальник Мамлютского РОВД майор полиции Серик Альжанов.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый арестован.
Фото: express-k.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873395-d17d3089b216d95cbbc65534395b5e58
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...