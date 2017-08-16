17-18 августа в г. Алматы состоится семинар по госзакупкам под председательством вице-министра финансов
17-18 августа в г. Алматы под председательством вице-министра финансов РК Руслана Бекетаева состоится семинар по разъяснению норм законодательства о государственных закупках и обсуждению новых подходов закупок
Отметим, Минфином разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора» и внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок.
В работе семинара примут участие сотрудники Министерства финансов, представители местных исполнительных органов (акиматы г. Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей), Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», общественных организаций, бизнес-сообществ.
Дата, время и место проведения: 17-18 августа 2017 г. в 09.00 часов, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 71, здание Казахского национального университета имени Аль - Фараби.
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Пресс-служба Министерства финансов РК
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