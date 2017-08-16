EXPO 2017: анонс мероприятий на 17 августа

Что посмотреть на международной выставке в четверг.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.





Так, в 10:30 в павильоне Финляндии состоится семинар на тему «Современная образовательная среда - источник для вдохновения к обучению», а также будет возможность познакомиться с концепцией Active Learning.

Active Learning- это инновационные решения в области оснащения образовательных пространств.





В 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Независимого Государства Самоа. В официальной части мероприятия примет участие заместитель министра финансов Мулипола Лейатауа Лаки Мулипола. Казахстанскую делегацию возглавит ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК Аида Курмангалиева.





Глобальная цель устойчивого развития Самоа: обеспечение доступа к надежной, устойчивой, возобновляемой и современной энергии для всех, а также обеспечение поддержки Плана Самоа по устойчивой энергетике.





Экспозиция Независимого Государства Самоа представлена в Плазе Тихого океана. Здесь продемонстрированы новейшие разработки в сфере альтернативных источников энергии, отвечающие мировым глобальным вызовам в области энергитики.





Фото: Yvision











