Сменился полномочный представитель РК в Постоянном совете при ОДКБ
16 августа 2017, 17:54
Им стал Иманалиев Жаныбек.
Указом главы государства Иманалиев Жаныбек Абдулакимович назначен Полномочным представителем Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Распоряжением главы государства Алесин Владимир Иванович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности в связи с достижением пенсионного возраста
Алесин Владимир Иванович родился 5 августа 1954 года в городе Котельнич.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алма-Атинский энергетический институт (1976),
Инженер-электрик;
·Алма-Атинский институт политологии и управления (1992, заочно),
Политолог
Научные звания, степени, деятельность:
· Доктор политических наук, тема диссертации: «Региональная интеграция как фактор устойчивого развития Республики Казахстан» (2007);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол (09.2000)
Трудовой стаж:
·Инженер, старший инженер Алма-Атинского предприятия электрических сетей (1976-1982);
· Старший референт, начальник отдела Алма-Атинского облисполкома (1982-1987);
· Старший инструктор, старший референт, заведующий сектором Президиума Верховного Совета КазССР (1987-1989);
· Инструктор, политорганизатор, ответорганизатор отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК Компартии Казахстана (1989-1991);
· Главный инспектор, первый заместитель заведующего отделом организационно-инспекторским и территориального развития Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1991-1994);
· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (1994-1997);
·Заместитель Министра - директор департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (06.-11.1997);
·Вице-Министр - директор 2-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1998);
·Вице-Министр иностранных дел Республики Казахстан (02.-08.1998);
·Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Беларуси и по совместительству постпред при уставных органах СНГ (08.1998-03.2003);
·Полномочный представитель Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (с 08.2005)
Фото: E-News
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