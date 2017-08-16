Назначение наказания – важный и ответственный момент в деятельности суда

Согласно п.3 ст. 77 Конституции Республики Казахстан «лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда». А в соответствии же со ст. 75 Конституции правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом. Это конституционное положение означает, что только суд может сделать окончательный вывод о виновности лица в совершении преступления и только суд может назначить ему наказание за совершенное преступление.





Процесс демократических преобразований в Республике Казахстан нераздельно связан с построением цивилизованного правового государства, способного обеспечить защиту своих наивысших ценностей от преступных посягательств.





Среди средств, применяемых государством в системном воздействии на преступность, наиболее строгим, распространенным было и неизбежно остается уголовное наказание.

Однако его реализация не всегда осуществлялась адекватно состоянию преступности, ее структуре и динамике, социально-экономическим условиям в стране. Ошибки в использовании уголовного наказания, наряду с другими факторами, способны ослабить борьбу с преступностью, привести к повышению ее уровня, росту числа преступлений, представляющих большую общественную опасность, могут дискредитировать правоохранительную и судебную деятельность, а также всю государственную власть.





Для достижения целей наказания, повышения его роли как средства противодействия преступным проявлениям необходима система, обеспечивающая реальную возможность применения различных объемов наказания к осужденным разных категорий в зависимости от тяжести преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Решение этой важной задачи возможно только на основе дифференциации и индивидуализации наказания.





Именно дифференцированное применение наказания является обязательным условием его справедливости, а, следовательно, и его эффективности.

Поэтому вопросы назначения наказания занимают одно из центральных мест в учении о наказании, а их научная и учебно-практическая разработка способна выявить новые направления и средства формирования право послушного поведения граждан, исправления осужденных.

Назначение наказания, то есть избрание его при вынесении обвинительного приговора является важным, ответственным моментом в деятельности суда. Назначение уголовного наказания является итогом судебного разбирательства и одним из главных элементов уголовного судопроизводства, от которого во многом зависит достижение целей наказания.





Исходя из положений Конституции Республики Казахстан о равенстве всех перед законом и судом, и учитывая, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда, суд должен обращать внимание на то, что каждое уголовное дело, независимо от характера и тяжести совершенного преступления, служебного и общественного, положения обвиняемого, должно разрешаться в строгом соответствии с законом. Ничто не может быть признано оправдывающим нарушение законности. При назначении уголовного наказания судам следует неукоснительно соблюдать общие начала назначения наказания, указанные в статье 52 УК, а также учитывать категорию тяжести преступления, в совершении которого подсудимый признан виновным, наличие рецидива и его вид, стадию совершения преступления, степень участия подсудимого при совершении преступления группой лиц, организованной группой либо преступным сообществом, значение его действий для достижения цели преступления и влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, имеет ли место совокупность преступлений, наличие смягчающих и отягчающих ответственность и наказание обстоятельств, есть ли основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, либо для условного осуждения.





Ст. 55 УК РК допускает оправданное отступление от общих начал назначения наказания, в виде назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Это отступление касается тех случаев, когда назначение наказания в пределах, установленных законом, оказывается слишком строгим, явно несправедливым. Ст. 55 УК РК, в отличие от ст. 39 УК КазССР, предусматривает не одно, а два основания назначения более мягкого наказания: при наличии исключительных, обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления.





Уголовный закон не дает исчерпывающего перечня и исключительных обстоятельств, употребив в ч. 1 ст. 55 УК РК общую формулировку о том, что они должны существенно уменьшать степень общественной опасности преступления. Разъяснения о том, как следует понимать обстоятельства данного перечня, в постановлении Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 30 апреля 1999 года № 1 «О соблюдении судами законности при назначении уголовного наказания» также не дано. Пленум Верховного Суда РК, так же как и законодатель, ограничился лишь общим указанием о том, что судам надлежит учитывать не только цели и мотивы преступления, но и роль виновного среди соучастников и его поведение во время и после совершения преступления. Однако такое указание представляется далеко не исчерпывающим. Вопросу о перечне обстоятельств, которые могут признаваться исключительными, уделяется недостаточное внимание также и в литературе. Авторы ограничиваются, главным образом, комментированием законодательных предписаний и ссылками на конкретные случаи из судебной практики, не прибегая к обобщающим выводам.





К исключительным обстоятельствам могут быть отнесены, например, отсутствие низменных мотивов преступления, мотивы, связанные с ошибочным пониманием виновным своего служебного и общественного долга, второстепенная роль виновного в преступлении, оказание помощи потерпевшему для уменьшения вредных последствий преступления к этой же группе следует относить мотивы и цели, указанные в ст. 53 УК РК, вызванные стечением тяжелых жизненных обстоятельств, мотивы сострадания, совершение преступления под влиянием принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости, в условиях необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, при крайней необходимости, исполнении приказа или распоряжения, но при нарушении условий их правомерности, под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего, явившихся поводом для преступления.





Исключительные обстоятельства, касающиеся поведения виновного, могут быть связаны с действиями по недопущению увеличения причиненного вреда, наступлению более тяжких последствий, оказанием медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после причинения вреда, возвращением похищенного по принадлежности, возмещением причиненного ущерба, компенсацией морального вреда, активным содействием раскрытию преступления, изобличением других соучастников, и иными действиями, способствующими правосудию и заглаживанию последствий преступления.

Закон не ограничивает назначение наказания ниже низшего предела какими-либо категориями преступлений. Поэтому, как правильно отмечают авторы одного из комментариев, вполне обосновано применение правил ст. 55 УК в отношении второстепенных участников тяжких и особо тяжких преступлений, когда наказание назначается в виде лишения свободы, но ниже низшего предела санкции статьи Особенной части.





Исключительными для смягчения наказания могут быть как отдельные обстоятельства, указанные в ст. 53 УК, так и совокупность этих обстоятельств, а также иные обстоятельства, которые не указаны в законе в качестве смягчающих наказание, но по мнению суда, имеют значение для справедливого наказания. Например, обстоятельства, характеризующие личность виновного: наличие на иждивении виновного близких, инвалидность и другие обстоятельства.





Назначая наказание ниже низшего предела, суд должен привести в приговоре мотивы, по которым он пришел к такому выводу. Это необходимо для убедительности приговора, чтобы доводы суда, послужившие основанием для определенного наказания, были понятны не только для судей, но и для других лиц.





Более мягким признается любое наказание, которое по виду и размеру мягче наказания, содержащегося в санкции статьи закона. В то же время, необходимо иметь в виду, что, назначая наказание ниже низшего предела, суд не вправе снизить наказание ниже допустимого минимума для данного вида наказания. Например, нельзя назначить наказание в виде лишения свободы ниже шести месяцев. В таких случаях суду необходимо переходить к замене данного вида наказания более мягким. Кроме того, суд может при тех же обстоятельствах не применять дополнительное наказание, которое предусмотрено санкцией закона в качестве обязательного.





Действующий уголовный закон содержит достаточные возможности для составления программы принятия решения о наказании (алгоритма индивидуализации). Она должна заключаться в последовательном, на разных уровнях детализации, с учетом достижений уголовно-правовой науки и иных отраслей знаний (логики, кибернетики и т.п.), решении вопросов наказания, предусмотренных уголовным законом, а также содержащихся в разъяснениях Пленума Верховного Суда Республики Казахстан.





При рассмотрении вопроса о правилах назначения наказания, как уже отмечалось выше, необходимо наличие нескольких предварительных условий (исходных данных), поскольку без их соблюдения (учета) алгоритм не будет отвечать требованиям правильности1, и полученные результаты будут содержать ошибки (решение о наказании будет неверным).





Во-первых, необходимо иметь в виду, что в основе принятия решения о наказании лежит правильная квалификация преступления. Ошибка в квалификации влечет за собой применение санкции, не соответствующей опасности содеянного. В результате неправильной квалификации осужденному может быть назначено либо чрезмерно суровое, либо необоснованно мягкое наказание.





Во-вторых, назначая наказание, суд должен исходить их тех целей, которые призвано обеспечить наказание; руководствоваться той системой и видами наказаний, которые определены в ст. 39 УК ; учитывать требования других норм Общей части УК о применении наказания.





В-третьих, необходимо учитывать, что на индивидуализацию наказания существенное влияние оказывает характер психического отношения лица к совершаемому деянию и его последствиям. Преступление, совершенное умышленно, всегда опаснее деяния аналогичного по объективным признакам, совершенного по неосторожности. В связи с этим, приобретают практическое значение ст.ст. 19-22 УК, в которых определяются формы вины, их виды.





Применение правил назначения наказания без учета изложенных исходных данных должно рассматриваться как предпосылка выбора несправедливого наказания.

В методических целях, целесообразно разделить правила назначения наказания на две составляющие: 1) общие начала назначения наказания; 2) специальные вопросы назначения наказания.





Также необходимо отметить, что в соответствии с ч.3 ст.56 УК при назначении наказания размер наказания за покушение за преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьей Особенной части УК за оконченное преступление. Так, если санкция ч.2 ст.99 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от 15 лет, а с применением требований ч.3 ст.56 УК при наличие смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, в соответствии с п.3 ч.2 ст.55 УК срок и размер наказания не может превышать трех четвертей, поэтому при совершении особо тяжкого преступления не может превышать 11 лет 3 месяца лишения свободы.









Нургуль Жаксыбекова, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО



























