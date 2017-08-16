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Аким Акмолинской области и посол США в РК обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества

16 августа 2017, 18:10

Посольству будет передан портфель инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики Акмолинской области.

Сегодня аким области Малик Мурзалин провел встречу с послом США в Казахстане Джорджем Кролом, прибывшим в регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба областного акима.

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Аким области рассказал о социально-экономическом развитии региона.

«Область производит четверть выращиваемой в стране пшеницы, высоко ценимой на мировом рынке. Ежегодно экспортируется около 2 млн. тонн зерна в 32 страны дальнего и ближнего зарубежья. Динамично развивается индустриальный сектор, представленный предприятиями пищевой, химической, горно-металлургической промышленности и машиностроения. Значительными перспективами обладает сфера туризма, что связано с уникальным природным комплексом – Щучинско-Боровской курортной зоной»



Одним из необходимых для региона проектов является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау, заинтересованность в реализации которого проявили ряд транснациональных компаний, в том числе консорциум «Khouri Group» из США.

Аким области подчеркнул, что стороны найдут точки соприкосновения для сотрудничества в сфере привлечения инвестиций, для чего Посольству будет передан портфель инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики Акмолинской области.

В свою очередь, Джордж Крол поблагодарил за теплый прием и в своем приветственном слове отметил значительные успехи региона в развитии сельского хозяйства и промышленности, восхитился красотой Борового.

В целях налаживания продуктивного сотрудничества между странами он пригласил Акмолинскую делегацию посетить в конце августа американский национальный павильон на выставке «ЭКСПО-2017», куда прибудет делегация высокопоставленных должностных лиц США и представителей бизнес-сообщества, а также принять участие в Центрально-Азиатском торговом форуме, который организовывается 18-19 октября Агентством США по международному развитию (USAID) в Алматы.

Фото: пресс-службы акима

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