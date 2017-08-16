Шнуров vs Познер - рэп-баттла не будет

Сергей Шнуров вызвал телеведущего Владимира Познера на рэп-баттл после того, как журналист назвал интервью с музыкантом провальным. Об этом лидер «Ленинграда» написал в своем Instagram , передает , передает Росбалт





Познер отказался участвовать в «битве». «Мне нечего вам сказать. Я понимаю, что это очень важная новость, которая для страны имеет огромное значение, поэтому надо обратить внимание абсолютно всех на этот момент. Я не знаю, что Путин думает или Трамп по этому поводу. Это абсолютно пиарная акция, и в этом я не стану принимать участия», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».





Ранее Познер назвал Шнурова «совершенно пустым, неинтересным и беспомощным».





Фото: Комсомольская правда







