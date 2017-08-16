Шнуров vs Познер - рэп-баттла не будет
16 августа 2017, 18:36
Познер отказался участвовать в «битве».
Сергей Шнуров вызвал телеведущего Владимира Познера на рэп-баттл после того, как журналист назвал интервью с музыкантом провальным. Об этом лидер «Ленинграда» написал в своем Instagram, передает Росбалт.
Познер отказался участвовать в «битве». «Мне нечего вам сказать. Я понимаю, что это очень важная новость, которая для страны имеет огромное значение, поэтому надо обратить внимание абсолютно всех на этот момент. Я не знаю, что Путин думает или Трамп по этому поводу. Это абсолютно пиарная акция, и в этом я не стану принимать участия», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Познер назвал Шнурова «совершенно пустым, неинтересным и беспомощным».
Фото: Комсомольская правда
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873404-305ed9cc8087c3fc841fdcdac172b985
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...