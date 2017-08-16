Посольство Узбекистана переедет из Алматы в Астану
16 августа 2017, 18:42
Стороны также рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов.
Посольство Узбекистана переедет в столицу Казахстана из Алматы. Об этом стало известно в ходе встречи главы МИД РК Кайрата Абдрахманова и заместителя министра иностранных дел Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева, которая прошла сегодня в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы развития казахстанско-узбекского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей лидеров двух стран, достигнутых по итогам государственного визита в Казахстан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте этого года.
Стороны также рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов на различном уровне и международных мероприятий в Центральной Азии.
Фото: пресс-службы МИД РК
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