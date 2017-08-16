Полицейские Алматы начали гонять дорожных "попрошаек"

Сотрудники полиции также инспектируют улицы, где автомобили припаркованы в неустановленных для этого местах.

В Алматы в эти дни в поле зрения страж порядка подпадают улицы и проезжие части, забитые автотранспортными средствами в неустановленных местах, парковочные места, в том числе места, предназначенные для парковки водителей инвалидов, все газоны в городе и дворовые территории, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на местную полицию.





"В период проведения инспекции улиц города, мы проводим целенаправленные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения, нарушений правил благоустройства, пресечение парковки транспортных средств на детских площадках, газонах, а также повреждения зеленых насаждений. Не остаются без внимания лица, занимающиеся стихийной торговлей вдоль и на проезжих частях, а также люди так называемые "попрошайки", которые зачастую дислоцируются посреди дороги, тем самым создавая реальную угрозу для участников дорожного движения", - сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов .





Также, в ходе отработки дорожно-патрульные полицейские выявляют и пресекают факты управления транспортными средствами с подложными гос.номерами, без государственных номерных знаков. В соответствии с требованиями В соответствии с требованиями ст.797 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении , такие авто полицейские запрещают эксплуатировать и водворяют на специализированные штрафные стоянки.





"При обеспечении правопорядка в городе особое внимание уделяется на формирование в обществе «нулевой терпимости к беспорядку», соответственно, выявлению мелких правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность. Это торговля в неустановленных местах; распитие алкогольных напитков, появление в общественных местах в состоянии опьянения; нарушение запрета потребления табачных изделий в общественных местах; приставание в общественных местах; нарушение правил благоустройства, в т.ч.парковку на детских площадках", - уточнил подполковник полиции Ж. Байкенов.





Фото: Наш город







