В память о Вере: В.Глаголева была удивительным явлением русского кино
16 августа 2017, 19:29
Последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.
Как известно сегодня не стало российской актрисы Веры Глаголевой. Она скончалась в США. Причиной смерти Глаголевой пока называют онкологическое заболевание. Мы решили немного напомнить читателям о ее жизненном и творческом пути.
Итак, Вера Глаголева - уникальная актриса театра и кино, а также сценарист, режиссер и продюсер. Обладательница званий «Заслуженная артистка России» и «Народная артистка России». Исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах «Искренне Ваш…» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериале «Маросейка, 12» (2000) и других.
Режиссерским дебютом Веры Глаголевой стала психологическая мелодрама «Сломанный свет» (1990) о безработных актерах, где сыграла главную роль. Затем она сняла картины "Заказ" (2005), "Чертово колесо" (2006). Четвертая режиссерская работа Веры Глаголевой — драма "Одна война" (2009) еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.
В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.
А последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.
Первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света". Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне. Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах своего мужа: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".
Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".
А теперь немного подробнее о ее биографии:
Детство и юность
Вера появилась на свет в последний день января 1956 года. Ее родным городом стала Москва. Семья девочки была самой обычной. Отец преподавал в школе физику и биологию, мать работала учителем начальных классов.
Вера всегда была целеустремленной и решительной, но никогда не мечтала о карьере в кино. Вместо этого она с удовольствием занималась спортом. Будущая звезда стала мастером по стрельбе из лука.
Путь в кино
В кино Вера попала совершенно случайно. Легенда гласит, что она просто прогуливалась по «Мосфильму», когда помощник режиссера заметил миловидную блондинку и попросил подыграть на пробах. Поскольку для нее все происходящее было лишь забавным приключением, девушка ни капли не волновалась и была совершенно естественна. Судьба актера, с которым ей тогда довелось играть в паре, неизвестна, а вот Вера получила свою первую (и сразу главную!) роль. А вместе с ней и мужа. Им стал Родион Нахапетов. Именно он и был тем самым режиссером, который открыл миру Веру Глаголеву. Актриса снялась в целом ряде его фильмов.
Режиссер А. Эфрос после совместной работы над картиной «В четверг и больше никогда» пригласил юную Веру в свой театр. Однако она в то время находилась под влиянием своего звездного супруга. Он был против, поэтому Глаголева отказалась. В будущем она не раз пожалеет об этой прекрасной, но упущенной, возможности.
Вера Глаголева стала удивительным явлением русского кино. Актриса так и не получила специального образования. При этом она никогда не стеснялась данного факта. И по сей день женщина говорит, что совершенствовала свое искусство на практике, что всегда было для нее гораздо важнее.
Худенькая, не обладающая внешностью стандартной красавицы тех времен, девушка ворвалась в мир кино как ураган. Лучшие режиссеры мечтали работать с ней, а она всегда могла выбирать роли по душе. Возможно, именно поэтому ее героини так похожи на нее саму. Хрупкие снаружи, они обладают несгибаемым стальным стержнем внутри и с честью преодолевают все преграды судьбы.
Популярность Глаголевой выросла максимально после фильма «Выйти замуж за капитана». Ее даже признали лучшей актрисой в 1986 году. Большинство читателей журнала «Советский экран» отдали за нее свои голоса. Тогда это было намного более важным и серьезным событием, чем теперь.
В 90-х годах российское кино переживало не лучшие годы, но Вера Глаголева не страдала от отсутствия ролей. Одной из самых примечательных стала Надя из картины «Я сама». Также актриса стала часто появляться в сериалах, которые стремительно завоевывали телеэфир, вытесняя из него творения бразильского кинематографа.
Режиссер
Попробовать себя в качестве режиссера Вера Глаголева впервые решила еще в 1990 году. Ее драма «Сломанный свет» описывала грустные и трудные судьбы актеров, оказавшихся не у дел. Тема была более чем актуальной для тех лет. Однако фильм на экраны так и не вышел. Лишь более десяти лет спустя зрители смогли оценить первое самостоятельное творение Глаголевой.
То, что картина оказалась на полке, произвело на Глаголеву неприятное впечатление. Она увидела в этом знак и не стала далее заниматься режиссурой. До 2005 года.
Вновь ощутив желание занять режиссерское кресло, актриса занялась съемками драмы «Заказ». На этот раз фильм вышел на широкие экраны и был благосклонно принят публикой и критиками. С тех пор Вера Глаголева не перестает снимать.
Личная жизнь
Первый муж Веры был старше и опытнее ее. Долгое время режиссер Родион Нахапетов заменял своей жене учителя, которого ей так не хватало в новой для нее области. Она же стала для него музой. За годы их брака не вышло ни одного его фильма, в котором не блистала бы Вера. Как ни парадоксально, но после первой же картины, где она отсутствовала, семья распалась.
Вера осталась с двумя дочками на руках. Но это не сломило ее, а только придало сил работать дальше. Девочки часто сопровождали ее на съемках.
Вторым мужем актрисы стал бизнесмен Кирилл Шубский. Вскоре у пары родилась еще одна дочь.
В настоящее время дети выросли, а Вера Глаголева продолжала счастливо жить со своим мужем и творить искусство до сегодняшнего дня.
Подготовлено по материалам: stories-of-success.ru, www.kinonews.ru, www.kino-teatr.ru и др.
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