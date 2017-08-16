В память о Вере: В.Глаголева была удивительным явлением русского кино

Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".









А теперь немного подробнее о ее биографии:





Детство и юность Вера появилась на свет в последний день января 1956 года. Ее родным городом стала Москва. Семья девочки была самой обычной. Отец преподавал в школе физику и биологию, мать работала учителем начальных классов.

Вера всегда была целеустремленной и решительной, но никогда не мечтала о карьере в кино. Вместо этого она с удовольствием занималась спортом. Будущая звезда стала мастером по стрельбе из лука.





Путь в кино В кино Вера попала совершенно случайно. Легенда гласит, что она просто прогуливалась по «Мосфильму», когда помощник режиссера заметил миловидную блондинку и попросил подыграть на пробах. Поскольку для нее все происходящее было лишь забавным приключением, девушка ни капли не волновалась и была совершенно естественна. Судьба актера, с которым ей тогда довелось играть в паре, неизвестна, а вот Вера получила свою первую (и сразу главную!) роль. А вместе с ней и мужа. Им стал Родион Нахапетов. Именно он и был тем самым режиссером, который открыл миру Веру Глаголеву. Актриса снялась в целом ряде его фильмов.

Режиссер А. Эфрос после совместной работы над картиной «В четверг и больше никогда» пригласил юную Веру в свой театр. Однако она в то время находилась под влиянием своего звездного супруга. Он был против, поэтому Глаголева отказалась. В будущем она не раз пожалеет об этой прекрасной, но упущенной, возможности.





Вера Глаголева стала удивительным явлением русского кино. Актриса так и не получила специального образования. При этом она никогда не стеснялась данного факта. И по сей день женщина говорит, что совершенствовала свое искусство на практике, что всегда было для нее гораздо важнее.

Худенькая, не обладающая внешностью стандартной красавицы тех времен, девушка ворвалась в мир кино как ураган. Лучшие режиссеры мечтали работать с ней, а она всегда могла выбирать роли по душе. Возможно, именно поэтому ее героини так похожи на нее саму. Хрупкие снаружи, они обладают несгибаемым стальным стержнем внутри и с честью преодолевают все преграды судьбы.



Популярность Глаголевой выросла максимально после фильма «Выйти замуж за капитана». Ее даже признали лучшей актрисой в 1986 году. Большинство читателей журнала «Советский экран» отдали за нее свои голоса. Тогда это было намного более важным и серьезным событием, чем теперь.

В 90-х годах российское кино переживало не лучшие годы, но Вера Глаголева не страдала от отсутствия ролей. Одной из самых примечательных стала Надя из картины «Я сама». Также актриса стала часто появляться в сериалах, которые стремительно завоевывали телеэфир, вытесняя из него творения бразильского кинематографа.



Режиссер Попробовать себя в качестве режиссера Вера Глаголева впервые решила еще в 1990 году. Ее драма «Сломанный свет» описывала грустные и трудные судьбы актеров, оказавшихся не у дел. Тема была более чем актуальной для тех лет. Однако фильм на экраны так и не вышел. Лишь более десяти лет спустя зрители смогли оценить первое самостоятельное творение Глаголевой.





То, что картина оказалась на полке, произвело на Глаголеву неприятное впечатление. Она увидела в этом знак и не стала далее заниматься режиссурой. До 2005 года.

Вновь ощутив желание занять режиссерское кресло, актриса занялась съемками драмы «Заказ». На этот раз фильм вышел на широкие экраны и был благосклонно принят публикой и критиками. С тех пор Вера Глаголева не перестает снимать.

