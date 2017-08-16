Шесть казахстанских детей перенесли трансплантацию сердца в Индии

При нашем немногочисленном населении потребность в трансплантации сердца у детей гораздо меньше, чем у взрослых.

На сегодняшний день сделано 6 операций по пересадке сердца у казахстанских детей в Индии. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя, передает передает ortcom.kz





- Если возникает необходимость трансплантации сердца у ребенка, мы отправляем его в Индию. Система здравоохранения многонаселенной Индии проводит трансплантацию органов и сердца для граждан Индии только на платной основе. Подобные операции не проводятся по страховке или государственной помощи, как в Казахстане. Поэтому там легче получить донорское сердце для ребенка, - сказал Юрий Пя .





При нашем немногочисленном населении потребность в трансплантации сердца у детей гораздо меньше, чем у взрослых. Им провели 56 операций по пересадке сердца.





- Проект закона о трансплантации сердца у детей в данное время находится на рассмотрении в правительстве. Конечно, мы понимаем, что подобные операции было бы экономнее делать детям здесь, не выезжая за рубеж. Но до сегодняшнего дня ни в одной клинике Казахстана не было ни единого случая, когда был потенциальный донор для ребенка, - сказал Юрий Пя .





Стоит отметить, что Национальный научный кардиохирургический центр взял на себя функцию по пересадке легких. Для того, чтобы проводить эту операцию в Казахстане имеются технические и организационные возможности.





- Мы прошли подготовку по трансплантации легких в Миннесоте. Начав в прошлом году, на сегодняшний день выполнили 6 операций. В будущем будем продолжать, так как приобрели специальные устройства как для транспортировки, так и для подготовки донорского легкого на трансплантацию в течение длительного времени от момента забора. Помимо прочего, в этой системе есть возможность лечить орган, если легкие не подготовлены к трансплантации, - отметил Юрий Пя.





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