В Испании любители селфи замучили до смерти детеныша дельфина

Отдыхающие вытащили животное из воды и стали делать с ним селфи и гладить его.

На пляже в Испании погиб детеныш дельфина, с которым фотографировались туристы. Об этом случае рассказала в Facebook организация Equinac, которая занимается защитой морских животных, передает Росбалт





В прошлую пятницу на курорте Мохакар в Андалусии маленький дельфин остался без матери и застрял на мелководье. Отдыхающие вытащили животное из воды и стали делать с ним селфи и гладить его.





Через 15 минут прибыли спасатели из Equinac, но дельфин был уже мертв. По словам экспертов, животное было истощено и вдобавок испытало сильный стресс в руках людей. В результате его сердечно-сосудистая и дыхательная системы дали сбой.





В феврале 2016 года на аргентинском курорте туристы также обнаружили дельфина на пляже и замучили его до смерти, фотографируясь с ним.



