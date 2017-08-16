В Испании любители селфи замучили до смерти детеныша дельфина
16 августа 2017, 19:43
Отдыхающие вытащили животное из воды и стали делать с ним селфи и гладить его.
На пляже в Испании погиб детеныш дельфина, с которым фотографировались туристы. Об этом случае рассказала в Facebook организация Equinac, которая занимается защитой морских животных, передает Росбалт.
В прошлую пятницу на курорте Мохакар в Андалусии маленький дельфин остался без матери и застрял на мелководье. Отдыхающие вытащили животное из воды и стали делать с ним селфи и гладить его.
Через 15 минут прибыли спасатели из Equinac, но дельфин был уже мертв. По словам экспертов, животное было истощено и вдобавок испытало сильный стресс в руках людей. В результате его сердечно-сосудистая и дыхательная системы дали сбой.
В феврале 2016 года на аргентинском курорте туристы также обнаружили дельфина на пляже и замучили его до смерти, фотографируясь с ним.
Фото: info.sibnet.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873411-3a26f0182ae864bf6455c031f0f3a3f2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...