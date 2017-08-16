Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Испании любители селфи замучили до смерти детеныша дельфина

16 августа 2017, 19:43

Отдыхающие вытащили животное из воды и стали делать с ним селфи и гладить его.

На пляже в Испании погиб детеныш дельфина, с которым фотографировались туристы. Об этом случае рассказала в Facebook организация Equinac, которая занимается защитой морских животных, передает Росбалт.

В прошлую пятницу на курорте Мохакар в Андалусии маленький дельфин остался без матери и застрял на мелководье. Отдыхающие вытащили животное из воды и стали делать с ним селфи и гладить его.

Через 15 минут прибыли спасатели из Equinac, но дельфин был уже мертв. По словам экспертов, животное было истощено и вдобавок испытало сильный стресс в руках людей. В результате его сердечно-сосудистая и дыхательная системы дали сбой.

В феврале 2016 года на аргентинском курорте туристы также обнаружили дельфина на пляже и замучили его до смерти, фотографируясь с ним.

Фото: info.sibnet.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...