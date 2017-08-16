Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook рассказал, что телеканал Euronews запустил цикл трансляций о вокальном конкурсе «Опералия», прошедшем в Астане , передает Zakon.kz





"Друзья, хочу поделиться отличной новостью! Телеканал Euronews запустил цикл трансляций о нашей "Опералии"! Как вы знаете, в этом году в Астане прошёл один из самых престижных и авторитетных конкурсов мирового оперного искусства - Всемирная "Опералия Пласидо Доминго". Вокальный конкурс такого высокого уровня проводился в нашей стране впервые! И это большая честь для нас и огромная радость", - отметил Мухамедиулы.





По его словам, впервые к нам в Казахстан приехали величайшие гранды мирового искусства высшего ранга - самые влиятельные и авторитетные деятели искусства вошли в состав жюри нашей "Опералии", а сам мэтр Пласидо Доминго, выразив высокое доверие государству-организатору, прибыл на конкурс с членами семьи - супругой, детьми и внуками.





Кроме того, впервые Казахстан практически не понёс никаких затрат на организацию и проведение такого масштабного мероприятия: нагрузку по финансовому обеспечению проведения конкурса в Астане взяла на себя спонсор "Опералии" - крупнейшая швейцарская часовая компания Rolex!





"Конечно, мы надеемся, что достойное проведение культурных мероприятий подобного масштаба, организованных нами в рамках инициированной Главой государства Нурсултаном Назарбаевым международной специализированной выставки EXPO'2017 Astana, окажет влияние на повышение имиджа государства и рост интереса к Казахстану у иностранных туристов .





Вокальный конкурс сразу же вызвал большой интерес в ряде центральных зарубежных СМИ. И вот сейчас стало известно, что телеканал Euronews начал освещение нашей "Опералии"! Следите за новостным блоками Euronews, достарым!", - написал глава МКС.















