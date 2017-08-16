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Один из кратеров планеты Церера назвали в честь казахского божества Дихан-баба

16 августа 2017, 20:14

Новое название кратеру было присуждено 11 августа.

В географическом указателе планетарной номенклатуры Planetarynames появилось казахское название кратера Цереры - наименьшей среди известных карликовых планет Солнечной системы. Его назвали в честь казахского божества Дихан-баба, сообщает Zakon.kz.

По данным справочника, кратер Цереры имеет диаметр 21 метр.

Дихан-баба - это доисламское казахское божество сельского хозяйства. (Dikhan baba; Kazakh preislamic deity of farming).

Фото: quibbll.com

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