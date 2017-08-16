В индустриальной зоне Казыгуртского района ЮКО реализовано 5 проектов

В прошлом году в «Карту поддержки предпринимательства регионов» включено 7 проектов, стоимость которых составляет 2,6 млрд. тенге, из них 5 проектов уже реализованы.

В Казыгуртском районе в прошлом году объем валового регионального продукта увеличился на 28,5% и составил 91 млрд. тенге, а за шесть месяцев текущего года эта цифра составила 33,2 млрд. тенге. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе центральных коммуникаций отметил аким Казыгуртского района Толеген Телгараев , сообщает пресс-служба акима ЮКО.





В ходе доклада о социально-экономическом развитии района, Т.Телгараев отметил, что в прошлом году в «Карту поддержки предпринимательства регионов» включено 7 проектов, стоимость которых составляет 2,6 млрд. тенге, из них 5 проектов уже реализованы. В результате этого, постоянной работой обеспечено 162 человека. Оставшиеся 2 проекта реализуют до конца 2017 года, где 32 человека будут обеспечены постоянной работой. Общая стоимость этих предприятий составит 722,7 млн. тенге.









«За 6 месяцев 2017 года, объем произведенной продукции составил 2964,2 млн тенге, индекс физического объема составил 105%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 441,0 млн. тенге. Из них 40,7 млн. произведено в горнодобывающей промышленности и в прочих отраслях, 2363,6 млн. тенге в обрабатывающей промышленности, 527,8 млн. тенге в сфере электроснабжения и газа, а также 32,1 млн. тенге в сфере водоснабжения», - сказал Т.Телгараев .





Наряду с этим, аким района подчеркнул, что до конца года объем промышленной продукции планируется довести до 6,1 млрд. тенге, где индекс физического объема составит 103,5 %.





Фото: пресс-службы



