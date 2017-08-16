За одни сутки в Алматы выявлено более 1200 административных правонарушений - МПС ДВД
16 августа 2017, 20:48
Больше всего алматинцы нарушают правила благоустройства.
В рамках инспекции улиц Алматы в период с 15 по 18 августа сотрудники местной полицейской службы ДВД выявили 1234 административных правонарушений, передает Zakon.kz
Среди административных правонарушений:
- нарушение правил благоустройства (ст. 505 КР КобАП) - 142
- торговля в неустановленных местах (ст. 204 КР КобАП) - 112
- распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде (ст. 440 КР КобАП) - 42
- курение в общественных местах по ст. 441 КРК об АП - 59
И еще 26 человек привлечены к административной ответственности по ст. 449 КРК об АП за приставание в общественном месте.
Напомним, что целью отработки является выявление и пресечение правил дорожного движения, профилактика преступных проявлений, в том числе и мелких правонарушений, которые, как правило, выражаются в нарушении правил благоустройства города, загрязнении окружающей среды, а также курении и распитии спиртных напитков в общественных местах.
Фото: vecher.kz
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