За одни сутки в Алматы выявлено более 1200 административных правонарушений - МПС ДВД

В рамках инспекции улиц Алматы в период с 15 по 18 августа сотрудники местной полицейской службы ДВД выявили 1234 административных правонарушений , передает , передает Zakon.kz





Среди административных правонарушений:

- распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде ( ст. 440 КР КобАП ) - 42

- курение в общественных местах по ст. 441 КРК об АП - 59





И еще 26 человек привлечены к административной ответственности по ст. 449 КРК об АП за приставание в общественном месте.





Напомним, что целью отработки является выявление и пресечение правил дорожного движения, профилактика преступных проявлений, в том числе и мелких правонарушений, которые, как правило, выражаются в нарушении правил благоустройства города, загрязнении окружающей среды, а также курении и распитии спиртных напитков в общественных местах.



