Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

За одни сутки в Алматы выявлено более 1200 административных правонарушений - МПС ДВД

16 августа 2017, 20:48

Больше всего алматинцы нарушают правила благоустройства.

В рамках инспекции улиц Алматы в период с 15 по 18 августа сотрудники местной полицейской службы ДВД выявили 1234 административных правонарушений, передает Zakon.kz

Среди административных правонарушений:
- нарушение правил благоустройства (ст. 505 КР КобАП) - 142
- торговля в неустановленных местах (ст. 204 КР КобАП) - 112
- распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде (ст. 440 КР КобАП) - 42
- курение в общественных местах по ст. 441 КРК об АП - 59

И еще 26 человек привлечены к административной ответственности по ст. 449 КРК об АП за приставание в общественном месте.

Напомним, что целью отработки является выявление и пресечение правил дорожного движения, профилактика преступных проявлений, в том числе и мелких правонарушений, которые, как правило, выражаются в нарушении правил благоустройства города, загрязнении окружающей среды, а также курении и распитии спиртных напитков в общественных местах.

Фото: vecher.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...