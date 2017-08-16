Подробности смерти Веры Глаголевой раскрыл ее муж

Шубский сообщил, что актриса умерла после долгой продолжительной болезни. Он добавил, что, вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.

Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.





Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое». «Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», — добавила она.





Зять Глаголевой, хоккеист Александр Овечкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней. В подписи говорится: «Невозможно поверить и осознать».