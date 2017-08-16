Подробности смерти Веры Глаголевой раскрыл ее муж
16 августа 2017, 20:53
Шубский сообщил, что актриса умерла после долгой продолжительной болезни.
Кирилл Шубский, вдовец актрисы Веры Глаголевой, сообщил подробности смерти жены. Его слова в среду, 16 августа, передает Lenta.ru со ссылкои на телеканал «Звезда».
Шубский сообщил, что актриса умерла после долгой продолжительной болезни. Он добавил, что, вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.
Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.
Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое». «Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», — добавила она.
Зять Глаголевой, хоккеист Александр Овечкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней. В подписи говорится: «Невозможно поверить и осознать».
Напомним, что Глаголева скончалась 16 августа. По словам источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Фото: cdn4.img.ria.ru
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