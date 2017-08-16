Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Подробности смерти Веры Глаголевой раскрыл ее муж

16 августа 2017, 20:53

Шубский сообщил, что актриса умерла после долгой продолжительной болезни.

Кирилл Шубский, вдовец актрисы Веры Глаголевой, сообщил подробности смерти жены. Его слова в среду, 16 августа, передает Lenta.ru со ссылкои на телеканал «Звезда».

Шубский сообщил, что актриса умерла после долгой продолжительной болезни. Он добавил, что, вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.

Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.

Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое». «Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», — добавила она.

Зять Глаголевой, хоккеист Александр Овечкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней. В подписи говорится: «Невозможно поверить и осознать».

Напомним, что Глаголева скончалась 16 августа. По словам источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Фото: cdn4.img.ria.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...