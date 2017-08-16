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В Риддере вторую неделю разыскивают 58-летнюю Зинаиду Асылбекову

16 августа 2017, 21:17

Каких либо причин уйти из дома у неё не было. Все документы, деньги и мобильный телефон остались дома.

В Риддере без вести пропала 58-летняя женщина. Ее зовут Зинаида Асылбекова, передает МИА «Казинформ.

Родственники пропавшей ищут её уже вторую неделю - исчезла 3 августа. К поискам подключились волонтеры. Как рассказала координатор волонтеров по имени Ксения, за помощью к ним обратилась дочь пропавшей, Елена.

Со слов Ксении, дочь рассказала, что буквально за три дня перед исчезновением её мама вышла на пенсию. Каких либо причин уйти из дома у неё не было. Все документы, деньги и мобильный телефон остались дома.

Родные пропавшей женщины поначалу думали, что смогут найти маму самостоятельно, но поиски оказались тщетными.

Волонтеры исследовали несколько районов города в поисках пропавшей, но пока тоже безрезультатно. Завтра, 17 августа, волонтеры вновь собираются в 17 часов на автовокзале, чтобы продолжить поиск и просят добровольцев присоединиться к поиску пропавшей без вести Зинаиды Асылбековой. А всех, кто обладает какой-либо информацией, звонить на телефон 102.

Автор: Людмила Малько

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