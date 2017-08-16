Дэниел Крейг подтвердил участие в новом фильме про агента 007

О возвращении актер заявил во время участия в передаче Late Show. На вопрос ведущего, вернется ли Крэйг в роли Бонда, он ответил «да»

Новый фильм бондианы выйдет в США 8 ноября 2019 года. Сценарий к юбилейному, 25-му по счету фильму о суперагенте 007 напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над последними шестью частями франшизы.





Также ожидается, что в новый фильм о Бонде вернется певица Адель, которая исполнит главный саундтрек фильма. Исполненная ей Skyfall для фильма «007: Координаты „Скайфолл“» завоевала премии «Грэмми» и «Золотой глобус».