Дэниел Крейг подтвердил участие в новом фильме про агента 007
16 августа 2017, 21:24
Картина выйдет на экраны в 2019 году.
О возвращении актер заявил во время участия в передаче Late Show. На вопрос ведущего, вернется ли Крэйг в роли Бонда, он ответил «да», пишет Газета.Ru.
Новый фильм бондианы выйдет в США 8 ноября 2019 года. Сценарий к юбилейному, 25-му по счету фильму о суперагенте 007 напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над последними шестью частями франшизы.
Также ожидается, что в новый фильм о Бонде вернется певица Адель, которая исполнит главный саундтрек фильма. Исполненная ей Skyfall для фильма «007: Координаты „Скайфолл“» завоевала премии «Грэмми» и «Золотой глобус».
Фото: properm.ru
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