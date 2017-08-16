Катя не сдается: алматинка, лишившаяся ног после ДТП пробует силы в боксе

По мнению тренера, это поможет ей укрепить плечевой пояс и косые мышцы.

"Катя прирожденный боксер! Отрабатывали несколько видов ударов. И все успешно! Со слов Кати, "Как здорово и интересно! А эффект то! Как будто на тренажерах отпахала!", - написала Кира Ударцева в ФБ и поблагодарила и тренера Владимира Бабякина и Бориса Гапченко, который передал девушке спортпитание и витамины и вообще всех, кто помогает и неравнодушен.

Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Девушки ехали в западном направлении в автомобиле Honda CRV, у которого после наезда на люк оказалось пробито колесо. Они остановились в левом ряду, включили "аварийку" и вышли из машины. В этом же ряду двигалась Toyota Camry, которая начала перестраиваться в средний ряд. В момент совершения маневра в нее врезался автобус. От удара в заднюю часть Toyota Camry откинуло в сторону Honda, и таким образом две девушки оказались зажаты между машинами. Позже стало известно, что одной из пострадавших врачи ампутировали ноги.



