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Катя не сдается: алматинка, лишившаяся ног после ДТП пробует силы в боксе

16 августа 2017, 22:28

Катя прирожденный боксер.

Волонтер Кира Ударцева, которая всячески помогает Екатерине Парафиевой, потерявшей ноги в ДТП сообщила на своей странице в Facebook, что Катя с помощью тренера осваивает бокс, передает Zakon.kz

По мнению тренера, это поможет ей укрепить плечевой пояс и косые мышцы.

"Катя прирожденный боксер! Отрабатывали несколько видов ударов. И все успешно! Со слов Кати, "Как здорово и интересно! А эффект то! Как будто на тренажерах отпахала!", - написала Кира Ударцева в ФБ и поблагодарила и тренера Владимира Бабякина и Бориса Гапченко, который передал девушке спортпитание и витамины и вообще всех, кто помогает и неравнодушен.



Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Девушки ехали в западном направлении в автомобиле Honda CRV, у которого после наезда на люк оказалось пробито колесо. Они остановились в левом ряду, включили "аварийку" и вышли из машины. В этом же ряду двигалась Toyota Camry, которая начала перестраиваться в средний ряд. В момент совершения маневра в нее врезался автобус. От удара в заднюю часть Toyota Camry откинуло в сторону Honda, и таким образом две девушки оказались зажаты между машинами. Позже стало известно, что одной из пострадавших врачи ампутировали ноги.

Фото: соцсети

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