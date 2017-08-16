Китай работает над новой межконтинентальной ракетой

Китайские военные разрабатывают новую межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования Julang-3, пишет местное издание "Чжунго синьвэнь ван". Это оружие должно превзойти предыдущую модификацию Julang-2, которая сейчас стоит на подводных лодках ВМС КНР. Более того, будет эффективнее американской ракеты Trident-2, считают китайские эксперты , передает , передает Вести.ru





Кроме того, специалисты предполагают, что Julang-3 может быть построена на базе сухопутной Dongfeng-41. И та, и другая имеют твердотопливные двигатели. Однако, говорить о простом переносе ракеты с наземной пусковой установки в подводную лодку нельзя. Скорее всего, МБР серьезно переработали и применили в ее конструкции самые современные технологии в области защиты от помех, систем наведения и стабилизации.





О технических характеристиках новой ракеты пока ничего не известно. Чуть больше информации о предыдущей МБР морского базирования Julang-2. По данным из открытых источников, она имеет дальность полета до 12 тысяч километров. При этом одни специалисты считают, что она моноблочная, другие – что с разделяющейся на 3-4 блока боевой частью. Мощность ядерного заряда оценивается в 90 килотонн.





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