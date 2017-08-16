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Министры иностранных дел РК и Азербайджана обсудили график мероприятий с участием президентов

16 августа 2017, 23:00

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Азербайджана провели телефонный разговор.

Сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Казахстана и Азербайджана Кайрата Абдрахманова и Эльмара Мамедъярова, во время которого обсужден ход выполнения договоренностей на высшем уровне по продвижению двустороннего сотрудничества в различных областях, сообщает пресс-служба МИД РК.

Собеседники рассмотрели график предстоящих международных мероприятий с участием глав государств и подготовку к встречам в рамках предстоящей в сентябре этого года сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств и переговоры по определению правового статуса Каспийского моря.

Фото: пресс-службы МИД РК


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