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Меньшова подтвердила информацию о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале

17 августа 2017, 00:08

Ранее сообщалось, что с Первого канала продолжают уходить телеведущие.

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о закрытии передачи «Наедине со всеми» на Первом канале. Сообщение опубликовано в инстаграме Меньшовой, передает Газета.ru

По словам телеведущей, ей хотелось бы продлить интригу, но поползли «дурацкие слухи», и правду придется раскрыть чуть раньше.


«Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба», – заявила Меньшова.

Как пояснила телеведущая, за четыре года было снято 600 выпусков, и это была очень трудная, хотя и бесконечно интересная работа.

«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», – сказала Меньшова.

Она добавила, что никуда не уходит с Первого канала, есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.

Ранее сообщалось, что с Первого канала продолжают уходить телеведущие. После Андрея Малахова и Александра Олешко настал черед Тимура Кизякова, работавшего в эфире телекомпании 25 лет.

Фото: tv.belta.by

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