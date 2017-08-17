Меньшова подтвердила информацию о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале
17 августа 2017, 00:08
Ранее сообщалось, что с Первого канала продолжают уходить телеведущие.
Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о закрытии передачи «Наедине со всеми» на Первом канале. Сообщение опубликовано в инстаграме Меньшовой, передает Газета.ru
По словам телеведущей, ей хотелось бы продлить интригу, но поползли «дурацкие слухи», и правду придется раскрыть чуть раньше.
«Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба», – заявила Меньшова.
Как пояснила телеведущая, за четыре года было снято 600 выпусков, и это была очень трудная, хотя и бесконечно интересная работа.
«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», – сказала Меньшова.
Она добавила, что никуда не уходит с Первого канала, есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.
Ранее сообщалось, что с Первого канала продолжают уходить телеведущие. После Андрея Малахова и Александра Олешко настал черед Тимура Кизякова, работавшего в эфире телекомпании 25 лет.
Фото: tv.belta.by
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873430-21518131138561fde58f3c03a55cab7e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...