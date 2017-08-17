Меньшова подтвердила информацию о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о закрытии передачи «Наедине со всеми» на Первом канале. Сообщение опубликовано в инстаграме Меньшовой , передает , передает Газета.ru





По словам телеведущей, ей хотелось бы продлить интригу, но поползли «дурацкие слухи», и правду придется раскрыть чуть раньше.







Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Авг 16 2017 в 9:56 PDT





«Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба», – заявила Меньшова.





Как пояснила телеведущая, за четыре года было снято 600 выпусков, и это была очень трудная, хотя и бесконечно интересная работа.





«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», – сказала Меньшова.





Она добавила, что никуда не уходит с Первого канала, есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.





Ранее сообщалось, что с Первого канала продолжают уходить телеведущие. После Андрея Малахова и Александра Олешко настал черед Тимура Кизякова, работавшего в эфире телекомпании 25 лет.



