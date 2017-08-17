В Астане установят дополнительные ограждения по периметру дорог

В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на профилактику ДТП. По данным начальника местной полицейской службы (МПС) Бакытжана Малыбаева, несмотря на общее снижение количества аварий в столице, увеличилось число ДТП с участием пешеходов. За семь месяцев текущего года с их участием произошло 150 дорожно-транспортных происшествий, сообщает медиацентр столичного акимата





При этом 30% из таких ДТП произошли по вине лиц, переходивших дорогу в неустановленных местах.





В этой связи акиматом Астаны совместно с МПС проводятся мероприятия, направленные на снижение таких случаев. В частности, в городе по всему периметру дорог устанавливаются ограждения.





«Вдоль проезжей части они сейчас устанавливаются, также акимом города дано указание проверить и выставить, где нужно, ограждения вблизи школ, детских садов, дошкольных учреждений, социальных объектов», – пояснил Б.Малыбаев.





Согласно официальным данным, с начала года в столице Казахстана зафиксировано около 72 тыс. нарушений ПДД. К административной ответственности привлечено около 5 тыс. пешеходов. Для предотвращения ДТП с участием детей с 1 сентября около всех школ будут дежурить патрули.



