Акимат города Алматы запускает пригородные железнодорожные сообщения

С 16 августа 2017 года ежедневно начинают курсировать новые пригородные пассажирские поезда , сообщает пресс-служба акима города.





№6955/6956/6957/6958 «Алматы-1 – Капшагай»





№6945/6946/6947/6948 «Алматы-2 – Казбек-бек» (Узынагаш).





Периодичность курсирования поездов: два раза в день, утром из города Капчагай и административного центра Узынагаш, вечером из города Алматы в обратном направлении.





Поезд №6955/6956/6957/6958 «Алматы-1 – Капшагай» будет производить посадку и высадку пассажиров по станциям: Алматы-1, Медео, Байсерке, рзд. Кайрат, Жетыген, Илийская, ст. Капшагай, город Капшагай и состоит из 6 комфортабельных вагонов с местами для сидения, среднее время в пути – 1 час 30 минут.





Станция отправления Время отправления Станция прибытия Время прибытия





Алматы -1 13:27 Капшагай 14:53





Алматы -1 20:17 Капшагай 21:43





Капшагай 05:45 Алматы -1 07:03





Капшагай 15:45 Алматы -1 17:03





Поезд №6945/6946/6947/6948 «Алматы-2 – Казбек-бек» (Узынагаш) будет производить посадку и высадку пассажиров по станциям Алматы-2, Алматы–1, Бурундай, Аксенгер, Чемолган, Жингельды, Казыбек-Бек и состоит из 9 комфортабельных вагонов с местами для сидения, среднее время в пути – 1 час 30 минут.





Станция отправления Время отправления Станция прибытия Время прибытия





Алматы -2 11:18 Казбек-бек 13:09





Алматы -2 18:43 Казбек-бек 20:41





Казбек-бек 06:03 Алматы -2 07:58





Казбек-бек 13:43 Алматы -2 15:52





Стоимость проезда составляет 80 тенге. Продажа билетов будет производиться проводниками внутри поезда посредством мобильного транспортного терминала системы ОНАЙ. А с начала 2018 года за проезд можно будет оплачивать с помощью единой транспортной карты ОНАЙ.





Вышеуказанные маршруты субсидируются акиматом города Алматы, для обеспечения доступности тарифа за проезд.