Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Ливерпуле на старом кладбище запечатлели призрака

17 августа 2017, 00:48

Посетители кладбища рассказывают, что видели призрак женщины в черном платье, убитой также в Викторианскую эпоху.

Камеры, установленные на кладбище St James в британском Ливерпуле запечатлели полупрозрачную фигуру призрака, появившуюся на тропинке в местном саду. Всего в этом месте похоронены более 58 тысяч человек. На старом кладбище не раз наблюдалась различная паранормальная активность, сообщает Вести.ru со ссылкой на Mirror.

Историк Майк Фолкнер рассказал, что среди "странных и замечательных людей", похороненных на кладбище St James, числится капитан дальнего плавания, убитый при загадочных обстоятельствах в Бискайском заливе, и художник-карлик, выступавший Викторианском цирке уродов.


Посетители кладбища рассказывают, что видели призрак женщины в черном платье, убитой также в Викторианскую эпоху. Она якобы искала свою могилу, разграбленную мародерами в 1970-е годы.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...