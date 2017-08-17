В Ливерпуле на старом кладбище запечатлели призрака

Посетители кладбища рассказывают, что видели призрак женщины в черном платье, убитой также в Викторианскую эпоху.

Камеры, установленные на кладбище St James в британском Ливерпуле запечатлели полупрозрачную фигуру призрака, появившуюся на тропинке в местном саду. Всего в этом месте похоронены более 58 тысяч человек. На старом кладбище не раз наблюдалась различная паранормальная активность , сообщает , сообщает Вести.ru со ссылкой на Mirror.





Историк Майк Фолкнер рассказал, что среди "странных и замечательных людей", похороненных на кладбище St James, числится капитан дальнего плавания, убитый при загадочных обстоятельствах в Бискайском заливе, и художник-карлик, выступавший Викторианском цирке уродов.







