В Ливерпуле на старом кладбище запечатлели призрака
17 августа 2017, 00:48
Посетители кладбища рассказывают, что видели призрак женщины в черном платье, убитой также в Викторианскую эпоху.
Камеры, установленные на кладбище St James в британском Ливерпуле запечатлели полупрозрачную фигуру призрака, появившуюся на тропинке в местном саду. Всего в этом месте похоронены более 58 тысяч человек. На старом кладбище не раз наблюдалась различная паранормальная активность, сообщает Вести.ru со ссылкой на Mirror.
Историк Майк Фолкнер рассказал, что среди "странных и замечательных людей", похороненных на кладбище St James, числится капитан дальнего плавания, убитый при загадочных обстоятельствах в Бискайском заливе, и художник-карлик, выступавший Викторианском цирке уродов.
Посетители кладбища рассказывают, что видели призрак женщины в черном платье, убитой также в Викторианскую эпоху. Она якобы искала свою могилу, разграбленную мародерами в 1970-е годы.
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