Руслан Мадиев готовится к бою под руководством Максима Головкина

17 августа 2017, 01:15

Его соперником станет американец Джон Дельпердан.

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (9-0, 4КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку под руководством Максима Головкина, сообщается на странице "Профи Бокс Казахстана" в Facebook.

Руслан выйдет на ринг 9 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником по 8-раундовому поединку в лёгком весе (61,3 кг) станет американец Джон Дельпердан (10-3, 9КО).

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал HBO.

Фото: Facebook

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