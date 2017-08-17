Руслан Мадиев готовится к бою под руководством Максима Головкина

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (9-0, 4КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку под руководством Максима Головкина , сообщается на странице , сообщается на странице "Профи Бокс Казахстана" в Facebook.





Руслан выйдет на ринг 9 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником по 8-раундовому поединку в лёгком весе (61,3 кг) станет американец Джон Дельпердан (10-3, 9КО).





Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал HBO.



