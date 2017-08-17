В Голливуде снимут женскую версию «Портрета Дориана Грея»

В Голливуде снимут женскую версию романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety.





Над экранизацией работает студия Lionsgate. Режиссером назначена певица и актриса Энни Кларк, известная как St. Vincent. Она лауреат премии «Грэмми».





Режиссерский опыт у Кларк уже есть. Она дебютировала на кинофестивале «Сандэнс» в 2017 году с короткометражкой «Birthday Party» в рамках антологии «XX».





Сценарий к адаптации Уайльда напишет Дэвид Бирк, который работал с режиссером Полом Верховеном над триллером «Она» с Изабель Юппер.





Ранее сообщалось, что Энн Хэтэуэй и Рианна присоединились к «Восьми подругам Оушен».





Также были сняты женские «Охотники за привидениями».



