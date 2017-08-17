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В Голливуде снимут женскую версию «Портрета Дориана Грея»

17 августа 2017, 02:04

Сценарий к адаптации Уайльда напишет Дэвид Бирк.

В Голливуде снимут женскую версию романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety.

Над экранизацией работает студия Lionsgate. Режиссером назначена певица и актриса Энни Кларк, известная как St. Vincent. Она лауреат премии «Грэмми».

Режиссерский опыт у Кларк уже есть. Она дебютировала на кинофестивале «Сандэнс» в 2017 году с короткометражкой «Birthday Party» в рамках антологии «XX».

Сценарий к адаптации Уайльда напишет Дэвид Бирк, который работал с режиссером Полом Верховеном над триллером «Она» с Изабель Юппер.

Ранее сообщалось, что Энн Хэтэуэй и Рианна присоединились к «Восьми подругам Оушен».

Также были сняты женские «Охотники за привидениями».

Фото: booksonline.com.ua

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