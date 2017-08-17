Форум к трехлетию образования органов государственных доходов РК

16 августа 2017 года Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан проведен форум на тему: «Партнерство государства и бизнеса». Форум приурочен к трехлетию образования органов государственных доходов РК, сообщает пресс-служба КГД Министерства финансов РК.

Глава Государства ставит перед Комитетом амбициозную цель: к 2025 году увеличить собираемость налогов с 15,8% до 25% к ВВП. В абсолютном выражении это даст скачок от 7 трлн до 17,7 трлн тенге, причем 6,5 трлн тенге за счет внедрения новых инициатив КГД в рамках исполнения Послания Лидера Нации «Модернизация 3.0».

Для этого необходимо, во-первых, планировать поступления вместе с бизнесом на основе новой Модели драйверов. Во-вторых, сокращать число проверок и экономических расследований. В-третьих, оказывать помощь со стороны государства бизнесу через сокращение форм налоговой отчетности, расширение налогового консультирования и улучшение инфраструктуры органов государственных доходов.

Ожидается, что в ответ бизнес даст информационную открытость в части сведений, необходимых для налогового администрирования. Таким образом, произойдет объединение усилий общественного контроля и деятельности КГД в части становления системы управления рисками.

Для реализации главной стратегической цели - ориентирование на клиента-плательщика, мы определили пять основных задач.

1. Налаживание обратной связи с бизнесом

Обратная связь с бизнесом выстроена во взаимодействии с Национальной палатой предпринимателей и представителями бизнес сообщества. Ежегодно органы государственных доходов проводят более 7000 семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций и выступлений в средствах массовой информации. Традиционно каждый четверг посвящается встрече со средствами массовой информации.

2. Доступность и простота сервисов

Упрощение WEB-портала сделало доступнее и проще услуги КГД, что, в свою очередь, привело к росту числа плательщиков. Выдача справок: на портале государственных доходов их можно получить за 2-3 минуты. Регистрация ИП и уплата налога на добавленную стоимость: процедуры переведены в электронный формат.

С 2016 года на официальном сайте kgd.gov.kz реализован онлайн тест-опросник, что помогает налогоплательщику определить перечень необходимой налоговой отчетности и сроки ее представления.

Для удобства налогоплательщиков через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) уже оказываются 26 услуг из 48.

3. Снижение затрат бизнеса

Исключено требование ряда документов при таможенном декларировании товаров: с 10 до 3 при экспорте, с 12 до 4 при импорте.

Для индивидуального предпринимателя отменен сбор за государственную регистрацию ИП, сокращены сроки возврата НДС для крупного и среднего бизнеса.

С 2013 года по 9 статьям КоАП по административным правонарушениям в качестве меры взыскания вместо штрафа введено предупреждение, что позволило снизить затраты бизнеса на 6,6 млрд тенге в год. Сейчас в Мажилисе Парламента находится проект Закона «О внесении изменений и дополнений в КоАП», который снизит административное бремя для бизнеса еще на 8 млрд. тенге в год.

4. Исключение барьеров

Продолжается строительство двух новых автомобильных пунктов пропуска на китайской границе «НурЖолы» и «Калжат» и реализуется проект модернизация и дооснащение еще 23 пунктов пропуска.

Кроме того, принято решение полностью обновить весь «парк» информационных систем.

Уже в текущем году мы заканчиваем работу над информационной системой «АСТАНА-1» (Автоматизированная система таможенного администрирования и налогового администрирования) с полным циклом электронного таможенного декларирования.

Эта система также станет первым шагом на пути интеграции таможенной и налоговой систем.

Огромная работа проведена в рамках внедрения системы «Электронные счета-фактуры». С 2015 года все больше предпринимателей, убедившись в преимуществах данной системы, оформляют счета-фактуры в электронном формате, что фактически минимизируют существующие схемы уклонения от уплаты налогов.

5. Делегирование контроля

Первым шагом стала передача части контрольных функций бизнесу и обществу. Уже сегодня аудиторское заключение стало легитимным основанием для ликвидации налогоплательщиков, это позволяет сократить количество проверок и создает благоприятные условия для бизнеса.

Широко внедряются различные формы общественного контроля: совместно с НПП «Атамекен» проведена масштабная акция «Требуй чек - Выиграй приз». В 2016 году за два месяца в акции приняли участие около 30 тыс. казахстанцев, которые направили в органы госдоходов 1,5 млн фискальных чеков.

Упразднено понятие «лжепредпринимательство» (статья 215 исключена из Уголовного кодекса РК) для выведения из орбиты уголовного преследования добросовестных налогоплательщиков.

В конечном итоге, наша главная задача - обеспечить работу на принципах верховенства закона, создать благоприятные условия для развития экономики и частной инициативы и противодействовать всем фактам коррупции.