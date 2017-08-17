Нацбанк утвердил Правила исчисления плавающей ставки вознаграждения

Постановлением Правления Национального Банка РК от 30 июня 2017 года № 119 утверждены новые Правила исчисления и условия действия плавающей ставки вознаграждения (далее - Правила). Правила вступают в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования постановления - с 26 августа 2017 года. Наряду с этим постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 216 «Об утверждении Правил исчисления, условий действия плавающей ставки вознаграждения по договорам банковского займа» признается утратившим силу.

Новыми Правилами определен порядок исчисления и условия действия плавающей ставки вознаграждения по договорам банковского займа, в том числе по договорам ипотечных займов, заключаемым с физическими лицами, для банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Плавающая ставка вознаграждения будет определяться как сумма базового показателя и ставки процентного спрэда, в номинальной величине, исчисляемой в процентных пунктах.

Следует отметить, что порядок исчисления, условия действия плавающей ставки вознаграждения по договорам, заключенным до введения в действие новых Правил, определяются в соответствии с их условиями.