Изменилась квота на привлечение иностранной рабочей силы

Правительство Республики Казахстан своим постановлением от 10 августа 2017 года № 479 изменило квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год. Изменения вводятся в действие с 25 августа 2017 года.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан выражается в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности.

Квота на привлечение трудовых иммигрантов осталась на прежнем уровне - в размере 4,2%.

Для наглядности представляем сравнительную таблицу по изменениям процентного соотношения квоты:

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год