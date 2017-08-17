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Изменилась квота на привлечение иностранной рабочей силы

Правительство Республики Казахстан своим постановлением от 10 августа 2017 года № 479 изменило квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год. Изменения вводятся в действие с 25 августа 2017 года.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан выражается в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности.

Квота на привлечение трудовых иммигрантов осталась на прежнем уровне - в размере 4,2%.

Для наглядности представляем сравнительную таблицу по изменениям процентного соотношения квоты:

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год

№ п/п

Вид экономической деятельности

С 25 августа 2017 года

До 25 августа 2017 года

% к рабочей силе

1

Строительство

0,2819%

0,3 %

2

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

0,0452%

0,06 %

3

Обрабатывающая промышленность

0,0390%

0,03 %

4

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

0,0020%

0,0002 %

5

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

0,0011%

0,0004 %

6

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

0,0324%

0,04 %

7

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

0,0263%

0,01 %

8

Транспорт и складирование

0,0085%

0,006 %

9

Услуги по проживанию и питанию

0,0155%

0,006 %

10

Информация и связь

0,0043%

0,003 %

11

Финансовая и страховая деятельность

0,0037%

0,003 %

12

Операции с недвижимым имуществом

0,0011%

0,0007 %

13

Профессиональная, научная и техническая деятельность

0,0271%

0,01 %

14

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

0,0581%

0,007 %

15

Образование

0,0065%

0,004 %

16

Здравоохранение и социальные услуги

0,0041%

0,002 %

17

Искусство, развлечения и отдых

0,0018%

0,0006 %

18

Предоставление прочих видов услуг

0,0440%

0,08 %

19

Деятельность экстерриториальных организаций и органов

0,0023%

0,002 %

Итого

0,6%

0,6 %


17 августа 2017, 07:17
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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