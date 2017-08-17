Изменилась квота на привлечение иностранной рабочей силы
Правительство Республики Казахстан своим постановлением от 10 августа 2017 года № 479 изменило квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год. Изменения вводятся в действие с 25 августа 2017 года.
Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан выражается в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности.
Квота на привлечение трудовых иммигрантов осталась на прежнем уровне - в размере 4,2%.
Для наглядности представляем сравнительную таблицу по изменениям процентного соотношения квоты:
Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год
|
№ п/п
|
Вид экономической деятельности
|
С 25 августа 2017 года
|
До 25 августа 2017 года
|
% к рабочей силе
|
1
|
Строительство
|
0,2819%
|
0,3 %
|
2
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|
0,0452%
|
0,06 %
|
3
|
Обрабатывающая промышленность
|
0,0390%
|
0,03 %
|
4
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
|
0,0020%
|
0,0002 %
|
5
|
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
|
0,0011%
|
0,0004 %
|
6
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
0,0324%
|
0,04 %
|
7
|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|
0,0263%
|
0,01 %
|
8
|
Транспорт и складирование
|
0,0085%
|
0,006 %
|
9
|
Услуги по проживанию и питанию
|
0,0155%
|
0,006 %
|
10
|
Информация и связь
|
0,0043%
|
0,003 %
|
11
|
Финансовая и страховая деятельность
|
0,0037%
|
0,003 %
|
12
|
Операции с недвижимым имуществом
|
0,0011%
|
0,0007 %
|
13
|
Профессиональная, научная и техническая деятельность
|
0,0271%
|
0,01 %
|
14
|
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|
0,0581%
|
0,007 %
|
15
|
Образование
|
0,0065%
|
0,004 %
|
16
|
Здравоохранение и социальные услуги
|
0,0041%
|
0,002 %
|
17
|
Искусство, развлечения и отдых
|
0,0018%
|
0,0006 %
|
18
|
Предоставление прочих видов услуг
|
0,0440%
|
0,08 %
|
19
|
Деятельность экстерриториальных организаций и органов
|
0,0023%
|
0,002 %
|
Итого
|
0,6%
|
0,6 %
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