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Синоптики обещают дождливый четверг

17 августа 2017, 06:00

Местами возможен ветер.

Под влиянием антициклона на западе, юге и центре республики ожидается погода без осадков, на остальной территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, шквал, на севере, северо-западе и востоке ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем возможно выпадение града. В Жамбылской области местами усилится ветер до 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Кызылординской, ночью и утром в Южно-Казахстанской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской и Мангистауской областях с пыльной бурей.

В Алматинской, ночью Карагандинской, днем в Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Алматинской области возможно выпадение града. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара.

В Астане: преимущественно ясно, +22°.

В Алматы: частично облачно, +24°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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