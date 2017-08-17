Синоптики обещают дождливый четверг
17 августа 2017, 06:00
Местами возможен ветер.
Под влиянием антициклона на западе, юге и центре республики ожидается погода без осадков, на остальной территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, шквал, на севере, северо-западе и востоке ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем возможно выпадение града. В Жамбылской области местами усилится ветер до 15-20 м/с, возможен град, шквал.
В Кызылординской, ночью и утром в Южно-Казахстанской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской и Мангистауской областях с пыльной бурей.
В Алматинской, ночью Карагандинской, днем в Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Алматинской области возможно выпадение града. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара.
В Астане: преимущественно ясно, +22°.
В Алматы: частично облачно, +24°
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Фото: МиниБанда
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