Костанаец выдавил глаза возлюбленной и избил до смерти

В уголовном спецсуде Костанайской области начался процесс в отношении жителя Мендыкаринского района Рустама Утепова.





Преступление было совершено 25 мая. В тот день Утепов со своей сожительницей, отношения с которой характеризуются как сложные, в посёлке Тениз пришли в гости к своему знакомому, где после употребления алкоголя, мужчина напал на свою подругу.





«С силой надавил пальцами на глазные яблоки потерпевшей, вплоть до появления кровотечения от механического воздействия, чем причинил Ибраевой, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения в виде частичного выпадения глазного яблока с кровоподтёками левой и правой окологлазничной областях, который в совокупности квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — сообщил суду гособвинитель Рустам Даутов.





После этого, как сказано в обвинении, нападавший и потерпевшая уехали, но не в больницу, а в дом, в котором они проживали. Там Утепов продолжил избиение.





Пострадавшая скончалась на месте. Действия Утепова квалифицированы как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с особой жестокостью» и «Убийство».





Надо отметить, что подсудимый полностью признал вину и в содеянном раскаялся. Утепов сообщил суду, что очень любил Ибраеву, и напал на неё после того, как она сообщила ему о том, что уйдёт от него. На процессе начался допрос свидетелей.