"Реал" без Роналду во второй раз победил "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании

Футболисты "Реала" победили "Барселону" во втором матче и завоевали Суперкубок Испании, передает корреспондент Vesti.kz





Игра на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 2:0. На четвертой минуте полузащитник "Реала" Марко Асенсио роскошным ударом вывел свою команду вперед, а окончательный результат на 39-й установил форвард Карим Бензема.





В прошедшей игре команды трижды попадали в штангу или перекладину. У "Реала" на 39-й минуте не повезло хавбеку Лукасу Васкесу, а в составе "Барселоны" - форвардам Лионелю Месси и Луису Суаресу, которые могли отличиться во втором тайме.





В первом матче "Реал" в гостях победил со счетом 3:1. Таким образом, общий результат по сумме двух игр - 5:1.





Для "Реала" этот Суперкубок стал десятым в истории и первым с 2012 года, а "Барселона", у которой рекордные 12 трофеев, потерпела десятое поражение в матчах, открывающих испанский сезон.





Стоит отметить, что в ответном матче Суперкубка "Реал" играл без своего лидера Криштиану Роналду, который получил дисквалификацию на пять игр за толчок судьи в первой игре с "Барселоной". Каталонцы же из-за травмы вышли без своего капитана Андреаса Иньесты, получившего ушиб мышцы правого бедра.





Добавим, что для "Реала" это второй трофей в сезоне. 8 августа мадридцы выиграли Суперкубок УЕФА, в матче за который были сильнее английского "Манчестер Юнайтеда".





"Реал Мадрид" - "Барселона" 2:0 (2:0)

Голы: Асенсио 4, Бензема 39.

Предупреждение: Суарес 89.

"Реал Мадрид": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос 80), Ковачич (Каземиро 62), Асенсио (Тео Эрнандес 75), Модрич, Васкес, Бензема.

"Барселона": тер Штеген, Пике (Семеду 50), Умтити, Альба (Динь 78), Маскерано, Ракитич, Роберто, Гомеш (Деулофеу 72), Бускетс, Месси, Л.Суарес.

Судьи: главный - Хосе Мартинес, помощники - Рауль Мартинес и Хосе Гарсия.





17 августа. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".



