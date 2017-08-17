Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
17 августа 2017, 07:29
Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме..
Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом военного назначения в четверг стартовала с космодрома Байконур (Казахстан), передает ТАСС.
"С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.
"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя", - сообщили в Минобороны РФ.
Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.
Фото : Роскосмос
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