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Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

17 августа 2017, 07:29

Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме..

Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом военного назначения в четверг стартовала с космодрома Байконур (Казахстан), передает ТАСС.

"С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.

"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя", - сообщили в Минобороны РФ.

Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

Фото : Роскосмос



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