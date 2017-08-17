Головкин прошел взвешивание до боя с Альваресом

За месяц до важнейшего боя в своей карьере весит 170 фунтов (77,1 килограмма).

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания за тридцать дней до боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), организованную Всемирным боксерским советом (WBC), сообщает Sports.kz





Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO за месяц до важнейшего боя в своей карьере весит 170 фунтов (77,1 килограмма).





Напомним, ранее некоторые СМИ критиковали Головкина за лишний вес, который, по их мнению, Геннадию будет проблематично согнать, не потеряв при этом в силе.





Фото: Sports.kz



