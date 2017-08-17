Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В секторе Газа террорист-смертник подорвался на границе с Египтом

17 августа 2017, 08:33

По данным местных источников, боевики принадлежат к террористической группировке "Исламское государство"*.

Полицейский из службы безопасности погиб в секторе Газа, пять правоохранителей получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал себя рядом с египетской границей, заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел в секторе Газа Ияд аль-Бузом, передает РИА Новости.

"Полиция пыталась остановить двоих боевиков, направлялись к египетской границе, один из двух боевиков подорвал себя, убив себя… офицер управления полевой полиции также был убит, а также получили ранения пять членов сил безопасности в секторе Газа", — сказал он.

По данным местных источников, боевики принадлежат к террористической группировке "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещеная в РК.

Фото: AFP 2017 / Mohammed Abed


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...