В секторе Газа террорист-смертник подорвался на границе с Египтом
17 августа 2017, 08:33
По данным местных источников, боевики принадлежат к террористической группировке "Исламское государство"*.
Полицейский из службы безопасности погиб в секторе Газа, пять правоохранителей получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал себя рядом с египетской границей, заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел в секторе Газа Ияд аль-Бузом, передает РИА Новости.
"Полиция пыталась остановить двоих боевиков, направлялись к египетской границе, один из двух боевиков подорвал себя, убив себя… офицер управления полевой полиции также был убит, а также получили ранения пять членов сил безопасности в секторе Газа", — сказал он.
По данным местных источников, боевики принадлежат к террористической группировке "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещеная в РК.
Фото: AFP 2017 / Mohammed Abed
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