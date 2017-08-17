Стало известно, где и когда состоятся похороны Веры Глаголевой

Артистка скончалась во время поездки в Германию, сообщает Российский диалог





Известно, что туда она прибыла на консультацию с врачом. Друзья артистки знали, что она длительное время болела, однако о точном диагнозе не знал практически никто. Для близких Глаголевой ее неожиданная смерть стала настоящим ударом.





Близкие актрисы пока что отказываются общаться с представителями СМИ, так как у них просто не хватает на это сил. Но журналистам удалось узнать, что похороны Глаголевой состоятся в эту субботу, 19 августа. Об этом им сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.





По некоторым данным, обряд похорон начнется утром, не позднее 11 часов. Попрощаться с актрисой родственники и коллеги смогут в доме Кино в Москве. Подробности пока что уточняются. Напомним, ранее стало известно, что родственники Веры Глаголевой уже решают, как быстрее доставить актрису в Россию из Баден-Бадена.



