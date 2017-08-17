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В Германии эвакуируют 10 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны

17 августа 2017, 09:04

Строители обнаружили авиабомбу, пролежавшую в земле более 70 лет.

Примерно десяти тысячам жителей немецкого города Хильдесхайм пришлось покинуть свои дома из-за найденной авиационной бомбы времён Второй мировой войны, передает Life.

Снаряд, сброшенный с борта британского самолёта, пролежал в земле между двумя школами более 70 лет. Сейчас специалисты озабочены тем, как обезвредить эту бомбу.

Во избежание несчастных случаев местные власти приняли решение эвакуировать всех людей в радиусе одного километра от места обнаружения авиабомбы.

Фото: Radtke.

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