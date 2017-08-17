В Германии эвакуируют 10 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны

Строители обнаружили авиабомбу, пролежавшую в земле более 70 лет.

Примерно десяти тысячам жителей немецкого города Хильдесхайм пришлось покинуть свои дома из-за найденной авиационной бомбы времён Второй мировой войны, передает передает Life





Снаряд, сброшенный с борта британского самолёта, пролежал в земле между двумя школами более 70 лет. Сейчас специалисты озабочены тем, как обезвредить эту бомбу.





Во избежание несчастных случаев местные власти приняли решение эвакуировать всех людей в радиусе одного километра от места обнаружения авиабомбы.



